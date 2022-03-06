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Росія, як і нацистська Німеччина, повинна заплатити – Арсеній Яценюк

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6 березня, 11:05
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Яценюк нагадав, що міжнародний кримінальний суд фактично розпочав провадження щодо розслідування злочину Путіна
Арсеній Яценюк
Арсеній Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Найбільші втрати, які ми несемо, – це людські життя. Це не можна відновити. Щодо фінансових витрат на відновлення України – ми отримаємо план Маршалла, сказав прем’єр-міністр України 2014-2016 р. Арсеній Яценюк на телеканалі "Еспресо" 5 березня.

"Найбільші втрати, які ми несемо, – це людські втрати. Найбільші втрати, які неможливо відновити, – це людське життя, людські душі. Вже більше мільйона українців, які виїхали за кордон. Це втрачена взагалі освіта. Це втрачене завтра наших дітей через путінську агресію", – сказав він.

Щодо фінансових витрат на відновлення України, Арсеній Яценюк підкреслив: "Україна відвоює свою територію, Україна переможе, і тоді весь цивілізований світ запровадить для України план Маршалла. Це, може, 100 мільярдів доларів, може, 200. Це навіть зараз некоректно говорити, скільки це може коштувати. Але абсолютно зрозуміло, що весь цивілізований світ стане донором, щоб відновити Україну. І з грошима питань не буде. Основне питання – це людське життя".

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Стосовно юридичної відповідальності Росії і особисто Путіна, Арсеній Яценюк нагадав, що міжнародний кримінальний суд фактично розпочав провадження щодо розслідування злочину Путіна проти людяності:

"Настане час, коли Путін і ті, хто разом з ним приймали рішення вчинити ці злочини проти людяності проти України і військові злочини, опиняться на лаві підсудних".

Щодо репарацій і контрибуцій – Арсеній Яценюк наголосив: "Росія, як нацистська Німеччина, повинна заплатити".

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