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Премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил "Газпром" в шантаже

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
21 сентября, 23:52
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Премьер Польши считает, что Германия и Россия проигнорировали интересы других стран Европы
Матеуш Моравецкий называет "Северный поток – 2" инструментом для ценового шантажа Европы / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Матеуш Моравецкий называет "Северный поток – 2" инструментом для ценового шантажа Европы / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Нынешний рост цен на газ является наглядной демонстрацией шантажа Европы со стороны российской транснациональной энергетической компании "Газпром" и лично президента России Владимира Путина.

Об этом завил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции, сообщает Polskie Radio.

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Стратегическая ошибка

"Проект "Северный поток-2" является стратегической ошибкой, поскольку предоставление дополнительных инструментов для ценового шантажа "Газпрому" и Владимиру Путину означает увеличение возможности давления на Европу, рост цен на газ подтверждает наши опасения", – заявил премьер-министр Польши.

По его мнению, "Северный поток-2" увеличивает геополитический риск в регионе и именно поэтому Варшава изначально была противником этого проекта и время показало, что они правильно спрогнозировали последствия такого проекта.

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"Мы отстаиваем польские интересы, и увеличение возможностей шантажа от российской стороны не в интересах Польши. Я считаю, что это также не в интересах Германии, Чехии, Словакии или Венгрии, не говоря уже об Украине, Литве, Латвии и Эстонии, Швеции или Дании. Но, к сожалению, этот немецко-российский альянс, который был закреплен в форме уже завершенного проекта "Северный поток-2", был очень жестким и жестко относился к интересам других стран", – сказал польский премьер-министр.

Бешенные цены

  • 15 сентября цена на газ на европейском рынке достигла 950 долларов за тысячу кубометров, побив исторический рекорд.
  • За день до этого биржевая цена газа превысила 800 долларов, о чем свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Еще днем ранее цена приблизилась к 730 долларам за 1 тыс. куб. м, что также стало рекордом за последние три с половиной года – с начала марта 2018 года.
  • Агентство Fitch Ratings прогнозирует дальнейший рост цен на природный газ на 2021-2022 годы в Европе.
  • Депутаты Европарламента инициировали расследование действий "Газпрома" в отношении потенциальных рыночных манипуляций, которые могли привести к недавнемуросту цен на газ в Европе.

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