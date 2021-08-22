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"Палками бить не будем". Данилов рассказал, с чего начнут процесс деолигархизации

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
22 августа, 18:06
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Секретарь СНБО хочет разобраться с тем, почему Украина сейчас не является страной мечты. Но заверяет – дыба, камни и палки никому не грозят
Алексей Данилов заявил, что нам надо вернуться в 1991 год
Алексей Данилов заявил, что нам надо вернуться в 1991 год

Для того, чтобы решить, как сейчас поступить с олигархами, СНБО нужно будет изучить истоки капиталов. Об этом рассказал в интервью "Сегодня" секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Я хотел бы начать с экскурсов в прошлое. Я, как человек, имеющий историческое образование, могу сказать, что очень полезен такой экскурс – возвращаться не только в прошлое Советского Союза, но и в более раннее прошлое", – сказал Данилов.

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Он отметил, что нам надо вернуться в 1991 год, чтобы разобраться, что происходит в нашей стране. Как так случилось, что Украина не является страной мечты.

"Нам надо вернуться, начиная с 91 года. Что вообще происходило в нашей стране? Как так случилось, что Украина, которая была №1 в Советском Союзе по многим отраслям, сегодня, к сожалению, не является страной мечты.

И мы с этим должны разобраться. Ничего страшного нет, никто не будет висеть на дыбе. У нас не шариат, у нас не будут забрасывать камнями или бить палками, чтобы уничтожить человека.", – подчеркнул секретарь СНБО.

Об истоках коррупции в Украине

В Украине есть большая проблема. И это не является для нас с вами какой-то тайной. В Украине построена олигархическая экономическая модель управления. Это говорит про очень опасный треугольник для нашей страны.

Вот в таком треугольнике – олигархи, монополии, коррупция – мы с вами находимся. Находимся довольно давно. Я говорил, что этот процесс начался в 1998 году – с первых денег, которые были занесены именно в Верховную Раду.

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