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"Палицями бити не будемо". Данилов розповів, з чого почнуть процес деолігархізації

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
22 серпня, 18:06
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Секретар РНБО хоче розібратися з тим, чому Україна зараз не є країною мрії. Але запевняє – диба, камені і палиці нікому не загрожують
Олексій Данилов заявив, що нам треба повернутися в 1991 рік
Олексій Данилов заявив, що нам треба повернутися в 1991 рік

Для того, щоб вирішити, як зараз поступити з олігархами, РНБО потрібно буде вивчити витоки капіталів. Про це розповів в інтерв'ю "Сьогодні" секретар РНБО Олексій Данилов.

"Я хотів би почати з екскурсів в минуле. Я, як людина, що має історичну освіту, можу сказати, що дуже корисний такий екскурс – повертатися не тільки в минуле Радянського Союзу, а й в більш раннє минуле", – сказав Данилов.

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Він зазначив, що нам треба повернутися в 1991 рік, щоб розібратися, що відбувається в нашій країні. Як так сталося, що Україна не є країною мрії.

"Нам треба повернутися, починаючи з 91 року. Що взагалі відбувалося в нашій країні? Як так сталося, що Україна, яка була №1 в Радянському Союзі по багатьом галузям, сьогодні, на жаль, не є країною мрії.

І ми з цим повинні розібратися. Нічого страшного немає, ніхто не буде висіти на дибі. У нас не шаріат, у нас не будуть закидати камінням або бити палицями, щоб знищити людину. ", – підкреслив секретар РНБО.

Про витоки корупції в Україні

В Україні є велика проблема. І це не є для нас з вами якоюсь таємницею. В Україні побудована олігархічна економічна модель управління. Це говорить про дуже небезпечний трикутник для нашої країни.

Ось в такому трикутнику – олігархи, монополії, корупція – ми з вами знаходимося. Знаходимося досить давно. Я говорив, що цей процес почався в 1998 році – з перших грошей, які були занесені саме до Верховної Ради.

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