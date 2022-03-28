"Остановите ядерное оружие Путина": Гройсман обратился к Западу (видео)

Лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", экс-премьер-министр Владимир Гройсман опубликовал в соцсетях видео с призывом ввести бесполетную зону над Украиной и принять все превентивные меры, чтобы исключить использование химического и ядерного оружия.
"Остановите химическое и ядерное оружие Путина пока не поздно!" – говорится в публикации в Facebook.
Кроме того, Гройсман призвал россиян подняться против президент РФ.
Угроза ядерной войны
- Пока Запад решает, предоставлять ли Украине более мощное оружие для противостояния российскому агрессору или нет, Генсекретарь ООН понял, что сейчас нельзя исключать возможности ядерной войны.
- Кандидат политических наук, председатель Общественной лиги Украина – НАТО Сергей Джердж считает, что если президент РФ Владимир Путин начнет ядерную войну, то Россия не справится с ракетами НАТО.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у границ России. Не исключается вариант размещения ядерного оружия в Беларуси.
- В Пентагоне отреагировали на угрозы президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии. Российский лидер привел российские силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Российская Федерация воспользуется ядерным оружием, то мир будет ввергнут в катастрофу.
- Кроме того, США, НАТО и Британия отреагировали на ядерные угрозы Путина. В частности, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что такой шаг Путина является частью "модели" для "создания несуществующих угроз".