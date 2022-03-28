"Остановите ядерное оружие Путина": Гройсман обратился к Западу (видео)

Политик записал видеообращение к мировым лидерам и напомнил, чего могут стоить миру имперские амбиции хозяина Кремля

Владимир Гройсман. Фото: коллаж "Сегодня"

Лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", экс-премьер-министр Владимир Гройсман опубликовал в соцсетях видео с призывом ввести бесполетную зону над Украиной и принять все превентивные меры, чтобы исключить использование химического и ядерного оружия.

"Остановите химическое и ядерное оружие Путина пока не поздно!" – говорится в публикации в Facebook.

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Кроме того, Гройсман призвал россиян подняться против президент РФ.

Угроза ядерной войны