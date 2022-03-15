Генсекретарь ООН предупредил о возможной ядерной войне

Поведение России ни у кого не вселяет надежды

В Беларуси прошел референдум по разрешению Путину разместить ядерное оружие/Фото: коллаж: "Сегодня"

Пока Запад решает, предоставлять ли Украине более мощное оружие для противостояния российскому агрессору или нет, Генсекретарь ООН понял, что сейчас нельзя исключать возможности ядерной войны.

Об этом сообщает издание "Welt".

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"Подавляющее большинство потерь среди гражданского населения и подавляющее большинство уничтоженной гражданской инфраструктуры были нанесены российскими вооруженными силами в войне с Украиной, что может привести к эскалации и глобальному конфликту", – отметил Антониу Гутерриш, четко назвав Россию агрессором.

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Ранее он называл применение ядерного оружия "немыслимым". Теперь перспектива ядерного конфликта находится, по мнению генсека ООН, "в пределах возможного".

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