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Генсекретарь ООН предупредил о возможной ядерной войне

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15 марта, 03:25
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Поведение России ни у кого не вселяет надежды
В Беларуси прошел референдум по разрешению Путину разместить ядерное оружие/Фото: коллаж: "Сегодня"
В Беларуси прошел референдум по разрешению Путину разместить ядерное оружие/Фото: коллаж: "Сегодня"

Пока Запад решает, предоставлять ли Украине более мощное оружие для противостояния российскому агрессору или нет, Генсекретарь ООН понял, что сейчас нельзя исключать возможности ядерной войны.

Об этом сообщает издание "Welt".

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"Подавляющее большинство потерь среди гражданского населения и подавляющее большинство уничтоженной гражданской инфраструктуры были нанесены российскими вооруженными силами в войне с Украиной, что может привести к эскалации и глобальному конфликту", – отметил Антониу Гутерриш, четко назвав Россию агрессором.

Ранее он называл применение ядерного оружия "немыслимым". Теперь перспектива ядерного конфликта находится, по мнению генсека ООН, "в пределах возможного".

Обстановка

  • 14 марта президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз предупредил международное сообщество, что следующей жертвой России может оказаться какая-то стран, входящая в НАТО.
  • "В прошлом году я предупреждал лидеров НАТО: если против РФ не будет жестких превентивных санкций, она пойдет войной. И я был прав. Повторю еще раз: если вы не закроете наше небо, российские ракеты упадут и на вашу территорию, на территорию НАТО. Это только вопрос времени", – напомнил Зеленский.
  • Кандидат политических наук, председатель Общественной лиги Украина – НАТО Сергей Джердж считает, что если президент РФ Владимир Путин начнет ядерную войну, то Россия не справится с ракетами НАТО.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у границ России. Не исключается вариант размещения ядерного оружия в Беларуси.

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