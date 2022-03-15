Генсекретарь ООН предупредил о возможной ядерной войне

Пока Запад решает, предоставлять ли Украине более мощное оружие для противостояния российскому агрессору или нет, Генсекретарь ООН понял, что сейчас нельзя исключать возможности ядерной войны.
Об этом сообщает издание "Welt".
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"Подавляющее большинство потерь среди гражданского населения и подавляющее большинство уничтоженной гражданской инфраструктуры были нанесены российскими вооруженными силами в войне с Украиной, что может привести к эскалации и глобальному конфликту", – отметил Антониу Гутерриш, четко назвав Россию агрессором.
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Ранее он называл применение ядерного оружия "немыслимым". Теперь перспектива ядерного конфликта находится, по мнению генсека ООН, "в пределах возможного".
Обстановка
- 14 марта президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз предупредил международное сообщество, что следующей жертвой России может оказаться какая-то стран, входящая в НАТО.
- "В прошлом году я предупреждал лидеров НАТО: если против РФ не будет жестких превентивных санкций, она пойдет войной. И я был прав. Повторю еще раз: если вы не закроете наше небо, российские ракеты упадут и на вашу территорию, на территорию НАТО. Это только вопрос времени", – напомнил Зеленский.
- Кандидат политических наук, председатель Общественной лиги Украина – НАТО Сергей Джердж считает, что если президент РФ Владимир Путин начнет ядерную войну, то Россия не справится с ракетами НАТО.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у границ России. Не исключается вариант размещения ядерного оружия в Беларуси.