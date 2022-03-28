"Зупиніть ядерну зброю Путіна": Гройсман звернувся до Заходу (відео)

Лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", експрем'єр-міністр Володимир Гройсман опублікував у соцмережах відео із закликом запровадити безпольотну зону над Україною та вжити всіх превентивних заходів, щоб виключити використання хімічної та ядерної зброї.
"Зупиніть хімічну та ядерну зброю Путіна поки не пізно!" – йдеться у публікації в Facebook.
Крім того, Гройсман закликав росіян піднятися проти президента РФ.
Загроза ядерної війни
- Поки Захід вирішує, чи надавати Україні потужнішу зброю для протистояння російському агресору чи ні, Генсекретар ООН зрозумів, що зараз не можна виключати можливості ядерної війни.
- Кандидат політичних наук, голова Громадської ліги Україна – НАТО Сергій Джердж вважає, що якщо президент РФ Володимир Путін розпочне ядерну війну, то Росія не впорається з ракетами НАТО.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї у Білорусі.
- У Пентагоні відреагували на погрози президента РФ Володимира Путіна про ядерну зброю. Російський лідер привів російські сили ядерного стримування у стан підвищеної бойової готовності.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю, то світ буде втягнуто в катастрофу.
- Крім того, США, НАТО та Британія відреагували на ядерні загрози Путіна. Зокрема, речник Білого дому Джен Псакі заявила, що такий крок Путіна є частиною "моделі" для "створення неіснуючих загроз".