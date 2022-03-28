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"Зупиніть ядерну зброю Путіна": Гройсман звернувся до Заходу (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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28 березня, 09:35
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Політик записав відеозвернення до світових лідерів і нагадав, чого можуть коштувати світові імперські амбіції господаря Кремля
Володимир Гройсман. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Гройсман. Фото: колаж "Сьогодні"

Лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", експрем'єр-міністр Володимир Гройсман опублікував у соцмережах відео із закликом запровадити безпольотну зону над Україною та вжити всіх превентивних заходів, щоб виключити використання хімічної та ядерної зброї.

"Зупиніть хімічну та ядерну зброю Путіна поки не пізно!" – йдеться у публікації в Facebook.

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Крім того, Гройсман закликав росіян піднятися проти президента РФ.

Загроза ядерної війни

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Майор Сбитов Олег - командир роти морської піхоти. Таланатовитий офіцер: його підрозділ 2019 року був визнаним кращим серед усіх рот морпіхів України. У березні 2022-го завдяки його професіоналізму, продуманим та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога під Волновахою. Герой України. Посмертно.

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Денис Прокопенко – майор Нацгвардії, командир загону спеціального призначення. Один із лідерів фанатського руху київського “Динамо”. За мужність та ефективну протидію атакам ворога під час захисту міста-героя Маріуполя отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
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