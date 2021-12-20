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"Ни для кого не секрет": Песков о размещении ядерного оружия в Беларуси

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
20 декабря, 12:47
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По словам пресс-секретаря Путина, Кремль рассматривает ответные шаги РФ по НАТО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: коллаж "Сегодня"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: коллаж "Сегодня"

Кремль рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов России в случае размещения вооружений НАТО у ее границ. Не исключается вариант размещения ядерного оружия в Беларуси.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТААС.

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"Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений (НАТО. – Ред.) у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты", – сказал он.

Что известно?

  • Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко готов разместить в стране ядерное оружие якобы из-за угроз НАТО и деятельности Альянса в Польше и Украине.
  • Сам Лукашенко до этого отмечал, что Минск предложит Москве принять такие меры, если Североатлантический альянс разместит ядерное оружие в Польше.
  • В свою очередь Россия передала США предложения по предоставлению Москве гарантий безопасности. Каждый день в Москве выдвигают новые условия. Теперь там хотят, чтобы договор о гарантиях безопасности, касающийся почти десятка независимых государств, заключили с РФ только США.

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