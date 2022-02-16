Онлайн-дискуссия КФБ: Россия против Запада и Украины: что будет дальше?

В онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности примут участие всемирно известные дипломаты, политики и эксперты

Арсений Яценюк примет участие в онлайн-дискуссии КФБ

16 февраля 2022 года в 18:00 Киевский форум безопасности проведет онлайн-дискуссию "Россия против Запада и Украины: что дальше?" с участием всемирно известных дипломатов, политиков и экспертов. В центре внимания в частности будут следующие вопросы:

Какие главные выводы следует сделать Западу и Украине из очередной волны агрессии России?

Насколько эффективно Запад помог защитить Украину от возможного российского вторжения?

Как сохранить и усилить солидарность Запада и Украины в новых условиях?

Как избежать роли "серой зоны" между Россией и Западом и стать полноправной частью евроатлантической коллективной системы безопасности?

Что ждать дальше? Каковы наиболее вероятные сценарии после острой фазы кризиса, организованного Россией?

Эти и другие вопросы обсудят:

Реклама

Кристоф Гойсген, новоизбранный председатель Мюнхенской конференции безопасности, постоянный представитель Германии при ООН в 2017-2021 годах, дипломатический советник федерального канцлера Германии в 2005-2017 годах.

Фиона Гилл, старший научный сотрудник Института Брукингса, специальный советник президента США по делам России и Европы в 2017-2019 годах.

Радослав Сикорский, депутат Европейского парламента, министр иностранных дел Польши в 2007-2014 годах.

Реклама

Арсений Яценюк, глава Киевского форума безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах.

Данило Лубкивский, директор Киевского форума безопасности.

Киевский форум безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", – ведущая международная платформа Украины по проблемам войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Реклама

Прямая трансляция начнется в 18.00 на ресурсах КБФ и медиапартнеров фонда:

YouTube Фонда "Открой Украину"

Facebook Арсения Яценюка

Facebook КБФ

Сайте КБФ