Онлайн-дискусія КБФ: Росія проти Заходу та України: що буде далі?

В онлайн-дискусії Київського безпекового форуму приймуть участь всесвітньо відомі дипломати, політики та експерти

Арсеній Яценюк візьме учась в онлайн-дискусії КФБ

16 лютого 2022 року о 18:00 Київський безпековий форум проведе онлайн-дискусію "Росія проти Заходу й України: що далі?" за участю всесвітньо відомих дипломатів, політиків та експертів. У центрі уваги зокрема будуть такі питанні:

Які головні висновки слід зробити Заходу та Україні із чергової хвилі агресії Росії?

Наскільки ефективно Захід допоміг захистити Україну від можливого російського вторгнення?

Як зберегти і посилити солідарність Заходу та України в нових умовах?

Як Україні уникнути ролі "сірої зони" між Росією та Заходом й стати повноправною частиною євроатлантичної колективної системи безпеки?

Що очікувати далі? Які найбільш ймовірні сценарії після гострої фази кризи, організованої Росією?

Ці та інші питання обговорюватимуть:

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Крістоф Гойсґен, новообраний голова Мюнхенської безпекової конференції, постійний представник Німеччини при ООН у 2017-2021 роках, дипломатичний радник федерального канцлера Німеччини у 2005-2017 роках.

Фіона Гілл, старша наукова співробітниця Інституту Брукінґс, спеціальна радниця президента США у справах Росії та Європи у 2017-2019 роках.

Радослав Сікорський, депутат Європейського парламенту, міністр закордонних справ Польщі у 2007-2014 роках.

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Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках.

Данило Лубківський, директор Київського безпекового форуму.

Київський безпековий форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – провідна міжнародна платформа України з проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

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Пряма трансляція розпочнеться о 18:00 на ресурсах КБФ і медіапартнерів фонду:

YouTube Фонду "Відкрий Україну"

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