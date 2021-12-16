Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Жеребьевка Лиги наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Когда дадут тысячу Зеленского 🐸 Руслану обвинили в коррупции
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Нужно отказаться от перезагрузки отношений с РФ: Яценюк дал совет Западу

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
16 декабря, 16:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Арсений Яценюк призвал западные столицы разработать новый план для Восточной Европы
Арсений Яценюк
Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк приветствовал совместную декларацию Украины, Грузии и Молдовы на Саммите Восточного партнерства. "Появление такого трио на европейской арене – это правильный шаг", – заявил он.

На своей странице в Facebook Арсений Яценюк напомнил, что в 2020 году, реагируя на гражданский подъем в Беларуси и начало нового обострения положения в нашей части Европы, он призвал западные столицы разработать новый план для Восточной Европы. Именно так называлась его статья в газете "Financial Times".

Реклама

Главная суть, отметил он, "Грузии, Молдове и Украине, а в будущем – свободной Беларуси необходимо дать ясный сигнал о досягаемости цели вступления в ЕС и НАТО и при условии выполнения четких планов действий – ее реалистичности".

Такая позиция получила вчера важное и своеобразное развитие, подчеркнул Арсений Яценюк: "В Брюсселе руководители Украины, Грузии и Молдовы вместе обратились в ЕС признать европейскую перспективу наших стран, а иными словами – перспективу полноценного членства в институтах Объединенной Европы".

Он добавил, что "в целом вместо обид, конфликтов и противостояния, нынешней власти в Украине следует воплощать в жизнь все конструктивные идеи в защиту национальной безопасности и европейского будущего, которые предлагают представители оппозиции и гражданского общества".

Реклама

Арсений Яценюк выразил надежду, что в будущем и другие элементы, предложенные на страницах FT, тоже найдут свое воплощение.

Он подчеркнул, что Запад должен отказаться от иллюзий о возможности перезагрузки отношений с Россией: "Вместо попыток перезагрузить отношения с Россией следует усилить давление и перезагрузить процесс мирного урегулирования всех вооруженных конфликтов, развернутых Москвой в нашем регионе".

"Нужно отказаться от иллюзии, будто можно достичь мира на Донбассе, пока Крым остается под российской оккупацией. Эти вопросы не могут оставаться разграниченными", – подчеркнул он.

Новые подходы требуются и в процессах мирного урегулирования в Грузии и Молдове. "Нужно инициировать проведение встречи высокого уровня для формирования нового подхода к решению "замороженных конфликтов" в нашем регионе", – заявил Яценюк.

Реклама

Также регион нуждается в инвестициях и финансовой поддержке западных партнеров, в своеобразном "инвестиционном вмешательстве", считает он.

"Государства нашего региона должны быть приглашены к членству в таких группах стран ЕС, как Инициатива "Трех морей" и другие инфраструктурные инициативы", – подчеркнул он.

Кроме того, необходимо создать региональный фонд для противодействия антизападной пропаганде и для защиты свободы слова.

"Это – суть нового плана для Восточной Европы. И мы его обязательно реализуем", – добавил Арсений Яценюк.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.2

Российский рубль (₽)

0.3685

Евро (€)

30.62

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

55 790

заболело за неделю в Украине

-19%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять