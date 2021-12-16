Нужно отказаться от перезагрузки отношений с РФ: Яценюк дал совет Западу

Арсений Яценюк призвал западные столицы разработать новый план для Восточной Европы

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк приветствовал совместную декларацию Украины, Грузии и Молдовы на Саммите Восточного партнерства. "Появление такого трио на европейской арене – это правильный шаг", – заявил он.

На своей странице в Facebook Арсений Яценюк напомнил, что в 2020 году, реагируя на гражданский подъем в Беларуси и начало нового обострения положения в нашей части Европы, он призвал западные столицы разработать новый план для Восточной Европы. Именно так называлась его статья в газете "Financial Times".

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Главная суть, отметил он, "Грузии, Молдове и Украине, а в будущем – свободной Беларуси необходимо дать ясный сигнал о досягаемости цели вступления в ЕС и НАТО и при условии выполнения четких планов действий – ее реалистичности".

Такая позиция получила вчера важное и своеобразное развитие, подчеркнул Арсений Яценюк: "В Брюсселе руководители Украины, Грузии и Молдовы вместе обратились в ЕС признать европейскую перспективу наших стран, а иными словами – перспективу полноценного членства в институтах Объединенной Европы".

Он добавил, что "в целом вместо обид, конфликтов и противостояния, нынешней власти в Украине следует воплощать в жизнь все конструктивные идеи в защиту национальной безопасности и европейского будущего, которые предлагают представители оппозиции и гражданского общества".

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Арсений Яценюк выразил надежду, что в будущем и другие элементы, предложенные на страницах FT, тоже найдут свое воплощение.

Он подчеркнул, что Запад должен отказаться от иллюзий о возможности перезагрузки отношений с Россией: "Вместо попыток перезагрузить отношения с Россией следует усилить давление и перезагрузить процесс мирного урегулирования всех вооруженных конфликтов, развернутых Москвой в нашем регионе".

"Нужно отказаться от иллюзии, будто можно достичь мира на Донбассе, пока Крым остается под российской оккупацией. Эти вопросы не могут оставаться разграниченными", – подчеркнул он.

Новые подходы требуются и в процессах мирного урегулирования в Грузии и Молдове. "Нужно инициировать проведение встречи высокого уровня для формирования нового подхода к решению "замороженных конфликтов" в нашем регионе", – заявил Яценюк.

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Также регион нуждается в инвестициях и финансовой поддержке западных партнеров, в своеобразном "инвестиционном вмешательстве", считает он.

"Государства нашего региона должны быть приглашены к членству в таких группах стран ЕС, как Инициатива "Трех морей" и другие инфраструктурные инициативы", – подчеркнул он.

Кроме того, необходимо создать региональный фонд для противодействия антизападной пропаганде и для защиты свободы слова.

"Это – суть нового плана для Восточной Европы. И мы его обязательно реализуем", – добавил Арсений Яценюк.