Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Жеребкування Ліги націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Коли дадуть тисячу Зеленського 🐸 Руслану звинуватили у корупції
СЬОГОДНІ Влада Лідери

Потрібно відмовитися від перезавантаження відносин із РФ: Яценюк дав пораду Заходу

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
16 грудня, 16:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Арсеній Яценюк закликав західні столиці розробити новий план для Східної Європи
Арсеній Яценюк
Арсеній Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк привітав спільну декларацію України, Грузії і Молдови на Саміті Східного партнерства. "Поява такого тріо на європейській арені – це правильний крок", – заявив він.

У дописі на Facebook Арсеній Яценюк нагадав, що у 2020 році, реагуючи на громадянське піднесення в Білорусі й початок нового загострення становища в нашій частині Європи, він закликав західні столиці розробити новий план для Східної Європи. Саме так називалася його стаття у газеті "Financial Times".

Реклама

Головна суть, зазначив він, "Грузії, Молдові та Україні, а в майбутньому – вільній Білорусі треба дати ясний сигнал про досяжність мети вступу до ЄС і НАТО та, за умови виконання чітких планів дій, – її реалістичність".

Така позиція отримала вчора важливий і своєрідний розвиток, підкреслив Арсеній Яценюк: "У Брюсселі керівники України, Грузії і Молдови разом звернулися до ЄС визнати європейську перспективу наших країн, а іншими словами – перспективу повноцінного членства в інституціях Об’єднаної Європи".

Він додав, що "загалом, замість образ, конфліктів і протистояння, нинішній владі в Україні варто втілювати в життя всі конструктивні ідеї на захист національної безпеки і європейського майбутнього, які пропонують представники опозиції і громадянського суспільства".

Реклама

Арсеній Яценюк висловив сподівання, що в майбутньому й інші елементи, запропоновані на сторінках FT, теж знайдуть своє втілення.

Захід, наголосив він, має відмовитися від ілюзій про можливість перезавантаження відносин з Росією: "Замість спроб перезавантажити відносини з Росією слід посилити тиск і перезавантажити процес мирного врегулювання всіх збройних конфліктів, розгорнутих Москвою в нашому регіоні".

"Треба відмовитися від ілюзії, начебто можна досягти миру на Донбасі, доки Крим залишається під російською окупацією. Ці питання не можуть залишатися розмежованими", – підкреслив він.

Нових підходів потребують і процеси мирного врегулювання в Грузії та Молдові. "Треба ініціювати проведення зустрічі високого рівня для формування нового підходу до вирішення "заморожених конфліктів" у нашому регіоні", - заявив Яценюк.

Реклама

Також він вважає, що регіон потребує інвестицій та фінансової підтримки від західних партнерів, своєрідного "інвестиційного втручання".

"Держави нашого регіону мають бути запрошені до членства в таких групах країн ЄС, як Ініціатива "Трьох морів", та інших інфраструктурних ініціативах", – наголосив він.

Окрім того, потрібно створити регіональний фонд для протидії антизахідній пропаганді та для захисту свободи слова.

"Це – суть нового плану для Східної Європи. І ми його обов’язково реалізуємо", – додав Арсеній Яценюк.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.2

Російський рубль (₽)

0.3685

Євро (€)

30.62

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

55 790

захворіло за тиждень в Україні

-19%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти