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Надо строить новый мировой порядок и новую безопасность в мире – Арсений Яценюк

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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15 марта, 21:44
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Арсений Яценюк: Мировой порядок, построенный после Второй мировой, разрушен
Арсений Яценюк считает, что миру нужна новая система безопасности / Фото: Getty Images. Коллаж: Сегодня
Арсений Яценюк считает, что миру нужна новая система безопасности / Фото: Getty Images. Коллаж: Сегодня

"Где этот чертов мировой порядок, который вроде бы выстроили после Второй мировой войны? Все разрушилось 24 февраля", – подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в эфире канала "Украина 24".

Арсений Яценюк подчеркнул, что происходящее сегодня в Украине "было немыслимо после Второй мировой войны": "Когда бомбят детские сады. Когда убивают женщин, детей и пожилых людей. Когда дети умирают от того, что нет воды. Когда миллионы людей без домов. В Европе страдания масштабов Второй мировой войны".

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Что случилось с этим миром? Где этот чертов мировой порядок, который вроде бы выстроили после Второй мировой войны? Где все эти замечательные организации объединенных наций, международные организации, договоры, соглашения? Где все это? Оно все разрушилось 24 февраля. Его больше нет. Все это фикция", – сказал он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что сейчас нужно "строить новый мировой порядок и новую безопасность в мире": "Считаю, что США, Великобритания и наши европейские друзья должны повторить то, что в 1941 году совершили Рузвельт и Черчилль. В 1941 году было подписано так называемое Атлантическое соглашение, ставшее основой для послевоенного построения мира".

"Сейчас американский президент, британский премьер-министр, страны – члены Европейского Союза и Украина должны подписать новое украинское соглашение или трансатлантическое соглашение, которое бы четко зафиксировало, какой будет послевоенный мир, как будут помогать Украине, какой будет план Маршалла, какой будет мировой порядок, какие будут гарантии безопасности".

"Сейчас – историческое время для настоящих исторических мировых лидеров заявить позицию и показать Путину: мы победили во Второй мировой, мы победим и в третьей мировой, которую Путин объявил западному миру", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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