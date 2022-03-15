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Потрібно будувати новий світовий порядок та нову безпеку у світі – Арсеній Яценюк

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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15 березня, 21:44
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Арсеній Яценюк: Світовий порядок, вибудований після Другої світової, зруйновано
Арсеній Яценюк вважає, що світ потребує нової системи безпеки / Фото: Getty Images. Колаж: Сьогодні
Арсеній Яценюк вважає, що світ потребує нової системи безпеки / Фото: Getty Images. Колаж: Сьогодні

"Де цей бісовий світовий порядок, який начебто вибудували після Другої світової війни? Все зруйнувалося 24 лютого", – наголосив прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в ефірі каналу "Україна 24".

Арсеній Яценюк підкреслив, що те, що відбувається сьогодні в Україні, "було немислимо після Другої світової війни": "Коли бомблять дитячі садки. Коли вбивають жінок, дітей і літніх людей. Коли діти помирають від того, що немає води. Коли мільйони людей без домівок. У Європі страждання масштабів Другої світової війни".

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"Що сталося із цим світом? Де цей бісовий світовий порядок, який начебто вибудували після Другої світової війни? Де всі ці чудові організації об’єднаних націй, міжнародні організації, договори, угоди? Де це все? Воно все зруйнувалося 24 лютого. Його більше не існує. Все це фікція", – сказав він.

Арсеній Яценюк наголосив, що зараз потрібно "будувати новий світовий порядок та нову безпеку в світі": "Вважаю, що США, Велика Британія і наші європейські друзі повинні повторити те, що в 1941 році зробив Рузвельт і Черчилль. У 1941 році була підписана так звана Атлантична угода, яка стала основою для повоєнної побудови світу".

"Зараз американський президент, британський прем’єр-міністр, країни – члени Європейського Союзу і Україна повинні підписати нову українську угоду, чи трансатлантичну угоду, яка би чітко зафіксувала, який буде повоєнний світ, як будуть допомагати Україні, який буде план Маршалла, який буде світовий порядок, які будуть гарантії безпеки".

"Зараз – історичний час для справжніх історичних світових лідерів заявити позицію і показати Путіну: ми перемогли в Другій світовій, ми переможемо і в третій світовій, яку Путін оголосив західному світу", - підкреслив Арсеній Яценюк.

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