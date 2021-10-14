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На передовой в каске и бронике: как закончился праздник у Зеленского

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
14 октября, 21:59
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Президент лично вручил подарки военным, которые держат оборону на Донбассе
Состоялась новая поездка на передовую / Коллаж "Сегодня"
Состоялась новая поездка на передовую / Коллаж "Сегодня"

Вечер Дня защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский провел на передовой в Донецкой области.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

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"Во время рабочей поездки в Донецкую область украинский лидер посетил передовые позиции ВСУ в зоне проведения операции объединенных сил. Глава государства заслушал информацию об оперативно-тактическую ситуацию на этом участке и ознакомился с особенностями применения протидронового ружья", – сказано в сообщении.

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С собой Владимир Зеленский привез ценные подарки, которые вручил защитникам страны со словами: "Спасибо за вашу службу. Вы достойно защищаете нашу Родину. Берегите себя!".

Обстановка на Донбассе

  • На этой неделе СБУ в очередной раз обнародовала доказательство того, что боевики на Донбассе используют российские беспилотные летательные аппараты. Один из них перехватили на линии разграничения.
  • Около 10:45 13 октября группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ на Донбассе.
  • 12 октября боевики 6 раз нарушали режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
  • Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд якобы подтвердила – урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при согласовании особого статуса Донбасса.

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