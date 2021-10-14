Донбасс будет автономией? Козак заявил, что решил с Нуланд вопрос по Украине

Ранее консультации по украинскому вопросу вели Сурков и Волкер, но процесс заглох в 2019 году

Козак после встречи с Нуланд сообщил о якобы позиции США по статусу Донбасса. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд якобы подтвердила – урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при согласовании особого статуса Донбасса.

Об этом сообщает РБК.



"В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен", — сказал Козак.



По его словам, стороны согласились, что единственной основной для решения ситуации остаются минские соглашения. По словам Козака, они с Нуланд договорились о продолжении взаимных консультаций по этому вопросу.

Формат "США-Россия"