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Мы должны быть готовы ежедневно отвечать на любую угрозу, которую готовит Путин – Арсений Яценюк

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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17 февраля, 10:15
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Путин жестко проиграл этот раунд, но не отступит от своих планов, убежден политик

В Украине сегодня откровенно слабая власть, и Путин может очень серьезно сыграть. Как политически, через разного рода пророссийские движения, так и экономически, энергетически, финансово и через кибератаки. Это будет комплекс мер, считает премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк. Об этом он сказал в "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24".

Арсений Яценюк подчеркнул, что Путин просчитался и с Украиной, и относительно Запада: "Он думал, что Запад расколется, что американцы начнут дискутировать по поводу каких-либо уступок для России. Думал, что можно расколоть изнутри Европейский Союз".

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Однако, подчеркнул он, западный мир впервые в своей истории так жестко встал на защиту Украины.

"Путин жестко проиграл этот раунд. Более того, я считаю, что Путин проиграл Украину и украинцев. Украина никогда не станет частью путинской империи. И он это знает", – подчеркнул Арсений Яценюк.

В то же время, убежден он, Путин не отступит от своих планов и будет делать все, чтобы у Запада наступила так называемая усталость от Украины: "В чем разница между Россией и западными правительствами и Украиной? Политически Путин никому не подотчетен, потому что это диктаторский режим. У него ведь нет выборов – у него переназначение президента. А западные правительства и Украина должны ориентироваться на то, что скажут избиратели. Если они идут на выборы, у них масса внутренних проблем. И потому западные правительства с утра до ночи не будут думать только об Украине. А он будет думать об Украине и как взорвать западные правительства".

Еще одна задача Кремля – взорвать ситуацию внутри Украины:

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"В Украине сегодня откровенно слабая власть. И Путин на этом может очень серьезно сыграть. В первую очередь политически, из-за разного рода пророссийских движений. Второе – экономически. Третье – энергетически. Четвертое – финансово. Пятое – через кибератаки. То есть это будет комплекс мероприятий".

Арсений Яценюк также напомнил, что с 2014 года на территории Украины российскими спецслужбами был совершен ряд разного рода террористических актов, взрывов, убийств. "Путин как бывший агент КГБ будет работать разными средствами и методами. Не только милитарными, к которым он был готов. Кроме военных, он имеет большой арсенал. И мы должны быть готовы к тому, чтобы ежедневно отвечать на каждую угрозу, которую Путин готовит, которую Путин будет делать против Украины".

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