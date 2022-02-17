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Ми повинні бути готові щоденно відповідати на кожну загрозу, яку готує Путін – Арсеній Яценюк

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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МаленькийСереднійВеликий
17 лютого, 10:15
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Путін жорстко програв цей раунд, але не відступить від своїх планів, переконаний політик

В Україні сьогодні відверто слабка влада, і Путін на цьому може дуже серйозно зіграти. Як політично, через різного роду проросійські рухи, так і економічно, енергетично, фінансово та через кібератаки. Це буде комплекс заходів, вважає прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк. Про це він сказав у "Ток-шоу №1" на каналі "Україна 24".

Арсеній Яценюк підкреслив, що Путін прорахувався і з Україною, і щодо Заходу: "Він думав, що Захід розколеться, що американці почнуть дискутувати з приводу якихось поступок для Росії. Думав, можна розколоти зсередини Європейський Союз".

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Проте, підкреслив він, західний світ уперше в своїй історії так жорстко став на захист України.

"Путін жорстко програв цей раунд. Більше того, я вважаю, що Путін програв Україну і українців. Україна ніколи не стане частиною путінської імперії. І він це знає", – наголосив Арсеній Яценюк.

Водночас, переконаний він, Путін не відступить від своїх планів та робитиме все, аби в Заходу настала так звана "втома від України": "У чому різниця між Росією і західними урядами та Україною? Політично Путін нікому не підзвітний, бо це диктаторський режим. У нього ж немає виборів – у нього перепризначення президента. А західні уряди і Україна повинні орієнтуватися на те, що скажуть виборці. Якщо вони йдуть на вибори, у них купа внутрішніх проблем. І тому західні уряди з ранку до ночі не будуть думати тільки про Україну. А він буде думати про Україну і як підірвати західні уряди".

Ще одне завдання Кремля – підірвати ситуацію всередині України:

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"В Україні сьогодні відверто слабка влада. І Путін на цьому може дуже серйозно зіграти. В першу чергу політично, через різного роду проросійські рухи. Друге – економічно. Третє – енергетично. Четверте – фінансово. П’яте – через кібератаки. Тобто це буде комплекс заходів".

Арсеній Яценюк також нагадав, що із 2014 року на території України російськими спецслужбами було вчинено низку різного роду терористичних актів, підривів, убивств: "Путін як колишній агент КДБ буде працювати різними засобами і методами. Не тільки мілітарними, до яких він був готовий. Крім військових, у нього є великий арсенал. І ми повинні бути готові до того, щоб відповідати щоденно на кожну загрозу, яку Путін готує, яку Путін буде робити проти України".

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