Мэр Мариуполя объяснил, почему невозможно захватить Украину

В настоящее время в Украине мощная армия, которая не допустит вторжения России

Вадим Бойченко считает, что сегодня в военном плане очень трудно будет захватить Украину/Коллаж: "Сегодня"

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что на сегодня в Украине создана современная мощная армия. Это, по его словам, не позволит России захватить украинские территории, как это произошло в 2014 году.

Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

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"За это время (с 2014 года – Ред.) воссоздалась современная мощная армия, сегодня там служит мой сын, и я считаю, что сегодня в военном плане очень трудно будет захватить Украину. Имеем 200 тыс. военных, профессиональную армию. Если говорить профессиональным военным языком, нужно чтобы тот, кто наступает, преобладал тех, кто защищает в 5 раз", — пояснил мэр города.

По его словам, настроение украинцев изменилось по сравнению с 2014 годом и сегодня абсолютное большинство жителей готово защищать страну с оружием в руках. Поэтому, по мнению Вадима Бойченко, Россия просто не сможет мобилизовать нужное количество военных для полноценного наступления. Но городской голова не исключает возможность отдельных провокаций на линии соприкосновения.

Мэр Мариуполя также отметил, что город имеет не сравнительно большие гарантии безопасности, чем восемь лет назад. Ведь построены рубежи защиты и в несколько раз увеличено количество военных сил.

"До этого в Мариуполе не было такого количества (военных — Ред.), сколько сегодня их есть. Есть в разных направлениях – это и морские пехотинцы, морская пехота, морская охрана, и наши пограничники. Очень сильная национальная гвардия. Сегодня в Мариуполе расположены Служба безопасности Украины и Главное управление Национальной полиции. Армия, разведка – есть все, что сегодня защищает Украину, защищает Мариуполь", — подчеркнул мэр города.