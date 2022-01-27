Мер Маріуполя пояснив, чому неможливо захопити Україну

Нині в Україні потужна армія, яка не допустить вторгнення Росії

Вадим Бойченко вважає, що сьогодні в військовому плані дуже важко буде захопити Україну/Колаж: "Сьогодні"

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що на сьогодні в Україні створена сучасна потужна армія. Це, за його словами, не дозволить Росії захопити українські території, як це сталося 2014 року.

Про це він розповів у інтерв’ю Financial Times.

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"За цей час (з 2014 року. – Ред.) відтворилася сучасна потужна армія, сьогодні там служить мій син, і я вважаю, що сьогодні в військовому плані дуже важко буде захопити Україну. Маємо 200 тис. військових, професійну армію. Якщо говорити професійною військовою мовою, потрібно щоб той, хто наступає, переважав тих, хто захищає, вп'ятеро", — пояснив мер міста.

За його словами, настрій українців змінився порівняно з 2014 роком і сьогодні абсолютна більшість жителів готова захищати країну зі зброєю в руках. Тому, на думку Вадима Бойченка, Росія просто не зможе мобілізувати потрібну кількість військових для повноцінного наступу. Але міський голова не виключає можливість окремих провокацій на лінії зіткнення.

Мер Маріуполя також наголосив, що місто має незрівнянно більші гарантії безпеки, ніж вісім років тому. Адже збудовані рубежі захисту і в кілька разів збільшена кількість військових сил.

"До цього у Маріуполі не було такої кількості (військових. — Ред.), скільки сьогодні їх є. Є в різних напрямках – це і морські піхотинці, морська піхота, і морська охорона, і наші прикордонники. Дуже сильна Національна гвардія. Сьогодні у Маріуполі розташовані Служба безпеки України та Головне управління Національної поліції. Армія, розвідка – є все, що сьогодні захищає Україну, захищає Маріуполь", — наголосив мер міста.