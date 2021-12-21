"Меня это оскорбляет": Гройсман раскритиковал планы вернуть "мажоритарку"

Вероятное возвращение к мажоритарной системе выборов, чего не исключающее парламентское монобольшинство, – ничто иное, как попытка переизбраться, а не решить проблемы страны. Об этом в эфире Украина 24 сказал лидер политической партии "Украинская Стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман.
По его словам, украинцы отдали власти самое главное – доверие, а власть теперь ищет механизмы остаться в креслах.
"Меня это оскорбляет, как и миллионы украинцев. Уже надоело то, что время от времени власть начинает узурпировать возможности: это менять Конституцию в сторону президентской, завершающейся Майданом и Революцией Достоинства. То "под себя любимого" менять избирательную систему. Это не признак демократии, а признак стада, которое пытается удержаться во власти… Любое изменение должно быть широко оговорено. Из системы нужно убрать гречку – скупку голосов и подлог результатов голосования. Важно – защитить голос украинцев", – сказал Гройсман.
"Мажоритарку" хотят вернуть?
- В июле 2020 года Верховная Рада приняла изменения в Избирательный кодекс. Изменения коснулись всех видов выборов и всех этапов избирательного процесса и предусматривают корректировку более 200 из 289 статей Кодекса.
- Однако на днях, 17 декабря, народные депутаты из группы "За будущее" зарегистрировали в парламенте законопроект, который предлагает отсрочить действие Избирательного кодекса, чтобы следующие выборы проходили по смешанной системе. Это означает сохранение "мажоритарки" и закрытых списков.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что возврат к мажоритарно-пропорциональной системе выборов в Верховную Раду поддержат более 300 нардепов. По его словам, в парламенте с каждым днем активизируется инициатива возврата к смешанной избирательной системе, которая включает в себя голосование по партийным спискам и голосование за конкретного кандидата.