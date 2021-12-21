Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Дженоа - Аталанта: онлайн 🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 🌲 Главная елка страны
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

"Меня это оскорбляет": Гройсман раскритиковал планы вернуть "мажоритарку"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
21 декабря, 17:26
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В парламент внесли законопроект, которым могут отсрочить действие обновленного Избирательного кодекса
Владимир Гройсман возмущен планам депутатов. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Владимир Гройсман возмущен планам депутатов. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Вероятное возвращение к мажоритарной системе выборов, чего не исключающее парламентское монобольшинство, – ничто иное, как попытка переизбраться, а не решить проблемы страны. Об этом в эфире Украина 24 сказал лидер политической партии "Украинская Стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман.

По его словам, украинцы отдали власти самое главное – доверие, а власть теперь ищет механизмы остаться в креслах.

"Меня это оскорбляет, как и миллионы украинцев. Уже надоело то, что время от времени власть начинает узурпировать возможности: это менять Конституцию в сторону президентской, завершающейся Майданом и Революцией Достоинства. То "под себя любимого" менять избирательную систему. Это не признак демократии, а признак стада, которое пытается удержаться во власти… Любое изменение должно быть широко оговорено. Из системы нужно убрать гречку – скупку голосов и подлог результатов голосования. Важно – защитить голос украинцев", – сказал Гройсман.

"Мажоритарку" хотят вернуть?

  • В июле 2020 года Верховная Рада приняла изменения в Избирательный кодекс. Изменения коснулись всех видов выборов и всех этапов избирательного процесса и предусматривают корректировку более 200 из 289 статей Кодекса.
  • Однако на днях, 17 декабря, народные депутаты из группы "За будущее" зарегистрировали в парламенте законопроект, который предлагает отсрочить действие Избирательного кодекса, чтобы следующие выборы проходили по смешанной системе. Это означает сохранение "мажоритарки" и закрытых списков.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что возврат к мажоритарно-пропорциональной системе выборов в Верховную Раду поддержат более 300 нардепов. По его словам, в парламенте с каждым днем активизируется инициатива возврата к смешанной избирательной системе, которая включает в себя голосование по партийным спискам и голосование за конкретного кандидата.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.3677

Евро (€)

30.77

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

46 268

заболело за неделю в Украине

-23%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять