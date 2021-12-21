"Мене це ображає": Гройсман розкритикував плани повернути "мажоритарку"

До парламенту внесли законопроєкт, яким можуть відстрочити дію оновленого Виборчого кодексу

Володимир Гройсман обурений планами депутатів. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Імовірне повернення до мажоритарної системи виборів, чого не виключає парламентська монобільшість, – ніщо інше, як спроба переобратися, а не вирішити проблеми країни. Про це в ефірі Україна 24 сказав лідер політичної партії "Українська Стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман.

За його словами, українці віддали владі найголовніше – довіру, а влада тепер шукає механізми залишитись у кріслах.

"Мене це ображає, як і мільйони українців. Вже набридло те, що час від часу влада починає узурпувати можливості: то змінювати Конституцію в бік президентської, що завершується Майданом і Революцією Гідності. То "під себе коханого" змінювати виборчу систему. Це не ознака демократії, а ознака стада, яке намагається втриматися у владі… Будь-яка зміна має бути широко обговорена. Із системи треба прибрати гречку – скупку голосів та фальсифікацію результатів голосування. Важливо – захистити голос українців", – сказав Гройсман.

"Мажоритарку" хочуть повернути?