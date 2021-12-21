"Мене це ображає": Гройсман розкритикував плани повернути "мажоритарку"

Імовірне повернення до мажоритарної системи виборів, чого не виключає парламентська монобільшість, – ніщо інше, як спроба переобратися, а не вирішити проблеми країни. Про це в ефірі Україна 24 сказав лідер політичної партії "Українська Стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман.
За його словами, українці віддали владі найголовніше – довіру, а влада тепер шукає механізми залишитись у кріслах.
"Мене це ображає, як і мільйони українців. Вже набридло те, що час від часу влада починає узурпувати можливості: то змінювати Конституцію в бік президентської, що завершується Майданом і Революцією Гідності. То "під себе коханого" змінювати виборчу систему. Це не ознака демократії, а ознака стада, яке намагається втриматися у владі… Будь-яка зміна має бути широко обговорена. Із системи треба прибрати гречку – скупку голосів та фальсифікацію результатів голосування. Важливо – захистити голос українців", – сказав Гройсман.
"Мажоритарку" хочуть повернути?
- У липні 2020 року Верховна Рада ухвалила зміни до Виборчого кодексу. Зміни торкнулися всіх видів виборів та всіх етапів виборчого процесу та передбачають коригування понад 200 із 289 статей Кодексу.
- Проте днями, 17 грудня, народні депутати із групи "За майбутнє" зареєстрували у парламенті законопроєкт, який пропонує відстрочити дію Виборчого кодексу, щоб наступні вибори проходили за змішаною системою. Це означає збереження "мажоритарки" та закритих списків.
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що повернення до мажоритарно-пропорційної системи виборів до Верховної Ради підтримають понад 300 нардепів. За його словами, у парламенті з кожним днем активізується ініціатива повернення до змішаної виборчої системи, яка включає голосування за партійними списками та голосування за конкретного кандидата.