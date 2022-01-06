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"Христос – самый надежный помощник и защитник": поздравление Новинского с Рождеством

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
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6 января, 12:25
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Политик сказал в видеообращении, что Христос поможет восстановить мир
Нардеп пожелал украинцам преодолеть все трудности
Нардеп пожелал украинцам преодолеть все трудности / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат Украины Вадим Новинский записал видеообращение, в котором поздравил украинцев с наступающим Рождеством.

"Родившийся Христос самый надежный помощник и защитник, давайте будем твердо уповать на него и он обязательно поможет восстановить мир в наших сердцах и на нашей земле, преодолеть все трудности и испытания", - говорит Новинский.

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Политик пожелал украинцам, чтобы Рождество Христово придало им уверенности в своих силах, подарило радость, счастье и надежду.

Сколько будем отдыхать?

Рождество Христово 7 января в 2022 году выпадает на пятницу, а вместе с выходными субботой и воскресеньем растягивается на три дня празднования. Никаких переносов в этом случае не понадобится.

Кроме того, предпраздничный день – четверг, 6 января , будет укороченным на 1 час, благодаря чему немного увеличится время Сочельника.

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Итак, на Рождество у украинцев будет три длинных выходных – с пятницы, 7 января, до воскресенья, 9-го числа.

Ранее во всем мире праздновали Рождество по григорианскому календарю. Многие украинские политики поздравили наших соотечественников с этим праздником. "Сегодня" собрали поздравления политиков.

Поздравил украинцев и бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко. Он рассказал, что для него значит этот праздник и пожелал всем мирного Рождества

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