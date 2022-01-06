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"Христос – найнадійніший помічник та захисник": вітання Новинського з Різдвом

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
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6 січня, 12:25
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Політик сказав у відеозверненні, що Христос допоможе відновити мир
Нардеп побажав українцям подолати усі труднощі
Нардеп побажав українцям подолати усі труднощі / Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат України Вадим Новинський записав відеозвернення, в якому привітав українців із наступаючим Різдвом.

"Народжений Христос найнадійніший помічник і захисник, давайте будемо твердо надіятися на нього і він обов'язково допоможе відновити мир у наших серцях і на нашій землі, подолати всі труднощі та випробування", – каже Новинський.

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Політик побажав українцям, щоб Різдво Христове надало їм впевненості у своїх силах, подарувало радість, щастя та надію.

Скільки будемо відпочивати?

Різдво Христове 7 січня 2022 року випадає на п'ятницю, а разом із вихідними суботою та неділею розтягується на три дні святкування. Жодних переносів у цьому випадку не знадобиться.

Крім того, передсвятковий день – четвер, 6 січня , буде укороченим на 1 годину, завдяки чому трохи збільшиться час Святвечора.

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Отже, на Різдво в українців буде три довгі вихідні – з п'ятниці, 7 січня, до неділі, 9-го числа .

Раніше у всьому світі святкували Різдво за григоріанським календарем. Багато українських політиків привітали наших співвітчизників із цим святом. "Сьогодні" зібрали вітання політиків.

Привітав українців і колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко. Він розповів, що для нього означає це свято та побажав усім мирного Різдва

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