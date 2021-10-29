Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне ❌ ДТП с мажором в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей

Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

"Это – сценарий Кремля": в Раде заявили об энергетическом кризисе в Украине

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
29 октября, 17:26
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украина за два года закупила у РФ угля на более чем 3 млрд долларов, а это минимум 2 тысячи новых российских танков
Олег Синютка заявил, что в Украине воплощается план Кремля. Коллаж "Сегодня"
Олег Синютка заявил, что в Украине воплощается план Кремля. Коллаж "Сегодня"

Украина оказалась в энергетическом кризисе: для отопительного сезона не хватает угля, есть проблемы с газом, а с ноября власти снова хотят закупать электроэнергию у Беларуси и России. Народный депутат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка заявил, что наша страна идет в энергетическую зависимость Кремля.

Об этом он сказал на брифинге во Львове, передает пресс-служба "ЕС".

Реклама

Он рассказал, что проблема с углем может привести к нехватке электроэнергии.

"Это – сценарий, прописанный в Кремле. Что сегодня происходит в подготовке к отопительному сезону? Первая и самая важная вещь – это уголь. Из 2,5 млн тонн угля, которые должны быть при подготовке к зиме, у нас на складах остается менее 700 тысяч тонн. И это количество каждую неделю уменьшается на 6-7 процентов. Сегодня государство должно отключенную половину тепловых электростанций от генерирования тока в сети. К чему это приводит? Это ведет к тому, что в пиковых нагрузках нам не будет хватать электроэнергии для того, чтобы обеспечить должным образом бытовых и промышленных потребителей", – отмечает Синютка.

На заверения правительства о 18 миллиардах кубометров в газовых хранилищах он отметил, что почти 5 млрд кубометров – это т.н. буферный газ и приблизительно столько газа иностранных компаний.

Реклама

"Под угрозой еще 9 млрд кубов, потому что суд решает вопрос, не будет ли этот газ принадлежать структурам Коломойского. Этот олигарх судится, чтобы взять под контроль запасы газа в наших газовых хранилищах. Власти допустили, что часть этого газа принадлежит аффилированным структурам еще с одному олигарху Фирташу. К чему это все ведет? Это ведет к тому, что Украина сегодня перед серьезными вызовами", – убежден Синютка.

Он напомнил, что в 2015 году Украина отказалась от российского угля и электроэнергии, но спустя шесть лет Украину снова ставят в газовую и электрическую зависимость от Кремля. Также депутата возмутили намерения властей с 1 ноября покупать белорусскую и российскую электроэнергию. По его мнению, это "можно квалифицировать как финансирование терроризма".

"За последние два года у Зеленского уже закупили у страны-агрессора уголь на 3,1 млрд долларов. То есть 3,1 млрд. дол. пошли стране-агрессору, и я убежден, использовались и на усиление военного могущества, которое сегодня используется против наших воинов на востоке Украины. 3 млрд. дол. – это как минимум 2 тысячи новых российских танков, которые готовятся к вторжению в Украину. Которые сегодня сосредоточены в том числе и на границах Украины", – сказал Синютка и потребовал расследования по этим закупкам на 3 млрд.

Реклама

Как мы уже писали, бывший премьер-министр Арсений Яценюк говорил, что возобновлением импорта электроэнергии у РФ и Беларуси Украину толкают в объятия Путина.

В то же время украинские компании с начала года увеличили импорт угля на 14%. С начала 2021 года в Украину ввезено угля на 1,5 млрд долларов больше, чем в январе-сентябре 2020-го.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

29 октября 1991. Постановлением Верховной Рады Украины министром труда Украины назначен Михаил Каскевич...

Погрузиться в тот день
Опрос
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,14
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновирус за неделю

153 289

заболело за неделю в Украине

+34%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять