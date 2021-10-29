"Це – сценарій Кремля": у Раді заявили про енергетичну кризу в Україні

Україна за два роки закупила у РФ вугілля на понад 3 млрд доларів, а це щонайменше 2 тисячі нових російських танків

Олег Синютка заявив, що в Україні втілюється план Кремля. Колаж "Сьогодні"

Україна опинилася в енергетичній кризі: для опалювального сезону не вистачає вугілля, є проблеми з газом, а з листопада влада знову хоче закуповувати електроенергію у Білорусі та Росії. Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олег Синютка заявив, що наша країна йде у енергетичну залежність Кремля.

Про це він сказав на брифінгу у Львові. пресслужба "ЄС".

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Він розповів, що проблема з вугіллям може призвести до нестачі електроенергії.

"Це – сценарій, який прописаний в Кремлі. Що сьогодні відбувається в підготовці до опалювального сезону? Перша і найважливіша річ – це вугілля. З 2,5 млн. тон вугілля, які повинні бути при підготовці до зими, у нас на складах залишається менше 700 тисяч тон. І ця кількість кожного тижня зменшується на 6-7 відсотків. Сьогодні держава має відключеною половину теплових електростанцій від генерування струму в мережі. До чого це веде? Це веде до того, що в пікові навантаження нам не буде вистачати електроенергії для того, щоб забезпечити належним чином побутових і промислових споживачів", – зазначає Синютка.

На запевнення уряду про 18 мільярдів кубометрів у газових сховищах він зазначив, що майже 5 млрд. кубометрів – це т.зв. буферний газ та приблизно стільки же газу іноземних компаній.

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"Під загрозою ще 9 млрд кубів, тому що суд вирішує питання, чи не буде цей газ належати структурам Коломойського. Цей олігарх судиться, щоб взяти під контроль запаси газу в наших газових сховищах. Влада допустила до того, що частина цього газу належить афільованим структурам до ще одного олігарха Фірташа. До чого все це веде? Це веде до того, що Україна сьогодні є перед серйозними викликами", – переконаний Синютка.

Він нагадав, що у 2015 році Україна відмовилася від російського вугілля та електроенергії, але через шість років Україну знову ставлять у газову та електричну залежність від Кремля. Також депутата обурили наміри влади з 1 листопада купувати білоруську та російську електроенергію. На його думку, це "можна кваліфікувати як фінансування тероризму".

"За останні два роки у Зеленського вже закупили в країни-агресора вугілля на 3,1 млрд дол. Тобто 3,1 млрд дол. пішли країні-агресору, і я переконаний, використовувалися і на посилення військової могутності, яка сьогодні використовується проти наших воїнів на сході України. 3 млрд дол. – це як мінімум 2 тисячі нових російських танків, які готуються для вторгнення в Україну. Які сьогодні зосереджені в тому числі і на кордонах України", – сказав Синютка і зажадав розслідування щодо цих закупівель на 3 млрд.

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Як ми вже писали, колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк говорив, що відновленням імпорту електроенергії у РФ та Білорусі Україну штовхають в обійми Путіна.

В той же час українські компанії з початку року збільшили імпорт вугілля на 14%. З початку 2021 року в Україну ввезено вугілля на 1,5 млрд. доларів більше, ніж у січні-вересні 2020-го.