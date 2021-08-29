Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Донбасс будет свободным от захватчиков. Яценюк поздравил Донецк с днем города

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Выпускающий редактор Сегодня
29 августа, 16:50
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня отмечается День шахтера и День города Донецка
Яценюк поздравил Донецк и шахтеров. Коллаж "Сегодня"
Яценюк поздравил Донецк и шахтеров. Коллаж "Сегодня"

29 августа в Украине отмечается День шахтера и День города Донецка. политические лидеры и другие выдающиеся украинские личности поздравляют временно оккупированный город с праздником. Не остался в стороне и лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк.

"Сегодня День шахтера и День города Донецка. Донецк – это Украина. Донбасс, большой шахтерский регион, – это Украина. Это наша земля и она будет свободной от захватчиков. Поздравляю с днем украинского Донецка! Поздравляю с профессиональным праздником всех украинских шахтеров!" – говорится на странице Яценюка в "Фейсбуке".

Реклама

Ранее поздравил родной город основатель и акционер "СКМ" Ринат Ахметов. Он обратился в праздничный день к дончанам и всем горнякам – поздравил земляков и поблагодарил шахтеров за их тяжелый труд и ежедневный подвиг.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Власть
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

29 августа 1991. Леонид Кравчук встретился с командующими военных округов и Черноморского флота...

Погрузиться в тот день
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Курс валют
Курс доллара на выходные
Узнать
COVID-19 в Украине
1906 случаев за сутки
Подробнее
Власть
Визит президента Украины в США
До встречи Зеленского и Байдена осталось
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять