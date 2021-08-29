Донбасс будет свободным от захватчиков. Яценюк поздравил Донецк с днем города

Сегодня отмечается День шахтера и День города Донецка

Яценюк поздравил Донецк и шахтеров. Коллаж "Сегодня"

29 августа в Украине отмечается День шахтера и День города Донецка. политические лидеры и другие выдающиеся украинские личности поздравляют временно оккупированный город с праздником. Не остался в стороне и лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк.

"Сегодня День шахтера и День города Донецка. Донецк – это Украина. Донбасс, большой шахтерский регион, – это Украина. Это наша земля и она будет свободной от захватчиков. Поздравляю с днем украинского Донецка! Поздравляю с профессиональным праздником всех украинских шахтеров!" – говорится на странице Яценюка в "Фейсбуке".

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Ранее поздравил родной город основатель и акционер "СКМ" Ринат Ахметов. Он обратился в праздничный день к дончанам и всем горнякам – поздравил земляков и поблагодарил шахтеров за их тяжелый труд и ежедневный подвиг.