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Донбас буде вільним від загарбників. Яценюк привітав Донецьк з днем міста

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Випусковий редактор Сьогодні
29 серпня, 16:50
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Сьогодні відзначається день шахтаря і день міста Донецька
Яценюк привітав Донецьк і шахтарів. Колаж "Сьогодні"
Яценюк привітав Донецьк і шахтарів. Колаж "Сьогодні"

29 серпня в Україні відзначається День шахтаря і День міста Донецька. Політичні лідери та інші видатні українські постаті вітають нині окуповане місто зі святом. Не залишився осторонь і лідер "Народного фронту", прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк.

"Сьогодні день шахтаря і день міста Донецька. Донецьк – це Україна. Донбас, великий шахтарський регіон, – це Україна. Це наша земля і вона буде вільною від загарбників. Вітаю з днем українського Донецька! Вітаю з професійним святом всіх українських шахтарів!" – йдеться на сторінці Яценюка у "Фейсбуці".

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Раніше привітав рідне місто засновник і акціонер "СКМ" Рінат Ахметов. Він звернувся в святковий день до донеччан і всіх гірників – привітав земляків і подякував шахтарям за їхню важку працю та щоденний подвиг.

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