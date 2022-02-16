Борис Колесников принял участие в мероприятии, посвященном 33-й годовщине вывода войск из Афганистана

В Константиновке чествовали участников боевых действий на территории других государств

15 февраля в Константиновке Донецкой области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню чествования участников боевых действий на территории других государств и 33-й годовщине вывода войск из Афганистана.

В нем приняли участие: президент благотворительного фонда Борис Колесников, директор Фонда Бориса Колесникова София Мудрык, генеральный директор хоккейного клуба "Донбасс" Федор Ильенко и игроки клуба, воины-афганцы, представители ветеранских общественных организаций, местные депутаты и жители города.

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Участники мероприятия возложили цветы к памятнику погибшим воинам-афганцам, почтили их память минутой молчания. Со словами искренней благодарности к ветеранам, участникам военных событий в Афганистане и членам их семей обратился Борис Колесников: "Уважаемые земляки, благодарю вас за патриотизм, мужество и верность военной присяге! Вы знаете, что такое боль потерь и цена победы. Вы, воины-интернационалисты, – пример для молодого поколения, и обязанность государства – обеспечить вам достойную жизнь, пенсию, медицинскую помощь. Память о погибших в афганской войне будет жить вечно в наших сердцах!".

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"15 февраля – для нас праздник и день скорби одновременно. Отголоски той войны мы ощущаем до сих пор, она приходит во сне, беспокоят старые раны. Наша организация, которая состоит из ветеранов и участников боевых действий в Афганистане, активно принимает участие в патриотическом воспитании молодежи и общественно-политических событиях Украины. Наша задача – донести до подрастающего поколения мысль о недопущении новой войны, растолковать им понятия мужества, чести, преданности и долга, воспитать их достойными и справедливыми людьми", – добавляет глава общественной организации "Константиновский союз "Интернационалист" Николай Кириленко.

По окончании мероприятия представители Фонда Бориса Колесникова и ХК "Донбасс" вручили ветеранам и участникам боевых действий в Афганистане памятные подарки.