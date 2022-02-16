Борис Колесніков взяв участь у заході, присвяченому 33-м роковинам виведення військ з Афганістану

У Костянтинівці вшановували учасників бойових дій на території інших держав

15 лютого у Костянтинівці Донецької області відбувся урочистий захід, присвячений Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 33-й річниці виведення військ з Афганістану.

У ньому взяли участь: президент благодійного фонду Борис Колесніков, директор Фонду Бориса Колеснікова Софія Мудрик, генеральний директор хокейного клубу "Донбас" Федір Іллєнко та гравці клубу, воїни-афганці, представники ветеранських громадських організацій, місцеві депутати та мешканці міста.

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Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника загиблим воїнам-афганцям, вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Зі словами щирої подяки до ветеранів, учасників військових подій в Афганістані та членів їхніх сімей звернувся Борис Колесніков: "Шановні земляки, дякую вам за патріотизм, мужність та вірність військовій присязі! Ви знаєте, що таке біль втрат та ціна перемоги. Ви, воїни-інтернаціоналісти, приклад для молодого покоління, і обов'язок держави забезпечити вам гідне життя, пенсію, медичну допомогу. Пам'ять про загиблих в афганській війні житиме вічно в наших серцях!".

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"15 лютого – для нас свято та день скорботи одночасно. Відлуння тієї війни ми відчуваємо досі, вона приходить уві сні, турбують старі рани. Наша організація, що складається з ветеранів та учасників бойових дій в Афганістані, активно бере участь у патріотичному вихованні молоді та суспільно-політичних подіях України. Наше завдання – донести до підростаючого покоління думку про недопущення нової війни, розтлумачити їм поняття мужності, честі, відданості та обов'язку, виховати їх гідними та справедливими людьми", – додає голова громадської організації "Костянтинівський союз "Інтернаціоналіст" Микола Кириленко.

Після закінчення заходу представники Фонду Бориса Колесникова та ХК "Донбас" вручили ветеранам та учасникам бойових дій в Афганістані пам'ятні подарунки.