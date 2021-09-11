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"Атаки 9/11 навсегда изменили мир": Зеленский выразил соболезнования американскому народу

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
11 сентября, 14:01
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В 2001 году члены террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских лайнера
20 лет назад из-за террористических актов погибли почти 3 тыс. человек
20 лет назад из-за террористических актов погибли почти 3 тыс. человек / Фото: Сегодня, REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 сентября, почтил память погибших в крупнейшей террористической атаке в истории США, в результате которой погибли 2 977 человек.

В Twitter он выразил соболезнования народу США.

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"20 лет назад ужасные атаки 9/11 навсегда изменили мир. Сегодня мы вместе с американским народом вспоминаем жертв этой трагедии. Терроризму нет оправдания, должны и в дальнейшем совместно противодействовать ему. Мы остаемся бок о бок с США в этой борьбе", – написал Зеленский.

Президент США Джо Байден в свою очередь почтил память американцев, которые отреагировали на атаки.

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"Мы чтим всех тех, кто рискнул и отдал свои жизни за считанные минуты, часы, месяцы и годы после этого", – сказал Байден.

Американский лидер призвал американцев к единству.

Что известно о теракте 9/11

  • Серия из четырех координированных террористических актов-самоубийств произошла 11 сентября 2011 года. Террористы захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера.
  • Захватчики направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Они врезались в башни, после чего те обрушились и вызвали разрушения прилегающих строений. Третий самолет был направлен в здание Пентагона.
  • Пассажиры и команда четвертого авиалайнера хотели помешать террористам, однако самолет упал в поле в штате Пенсильвания.

Напомним, в 2016 году власти США обнародовали ранее засекреченный раздел отчета Конгресса о терактах 11 сентября 2001 года. В нем содержится информация о людях, с которыми были связаны террористы перед осуществлением атак. Называются имена людей, которые помогали террористам снять жилье, открыть банковские счета, а также брать уроки управления самолетами.

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