Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Влада Лідери

"Атаки 9/11 назавжди змінили світ": Зеленський висловив співчуття американському народу

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
11 вересня, 14:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У 2001 році члени терористичної організації "Аль-Каїда" захопили чотири пасажирські лайнери
20 років тому через терористичні акти загинули майже 3 тис. осіб
20 років тому через терористичні акти загинули майже 3 тис. осіб / Фото: Сьогодні, REUTERS

Президент України Володимир Зеленський в суботу, 11 вересня, вшанував пам'ять загиблих в найбільшій терористичній атаці в історії США, в результаті якої загинули 2 977 осіб.

У Twitter він висловив співчуття народу США.

Реклама

"20 років тому жахливі атаки 9/11 назавжди змінили світ. Сьогодні ми разом з американським народом згадуємо жертв цієї трагедії. Тероризму немає виправдання, маємо й надалі спільно протидіяти йому. Ми залишаємося пліч-о-пліч зі США у цій боротьбі", – написав Зеленський.

Президент США Джо Байден водночас вшанував пам'ять американців, які відреагували на атаки.

Реклама

"Ми шануємо усіх тих, хто ризикнув і віддав свої життя за лічені хвилини, години, місяці і роки після цього", – сказав Байден.

Американський лідер закликав американців до єдності.

Що відомо про теракт 9/11

  • Серія з чотирьох координованих терористичних актів-самогубств сталася 11 вересня 2011 року. Терористи захопили чотири рейсові пасажирські авіалайнери.
  • Загарбники направили два лайнера в вежі Всесвітнього торгового центру, розташовані в південній частині Манхеттена в Нью-Йорку. Вони врізалися у вежі, після чого ті обрушилися і викликали руйнування прилеглих будівель. Третій літак був спрямований у будівлю Пентагону.
  • Пасажири і команда четвертого авіалайнера хотіли перешкодити терористам, однак літак впав в поле в штаті Пенсільванія.

Нагадаємо, в 2016 році влада США оприлюднила раніше засекречений розділ звіту Конгресу про теракти 11 вересня 2001 року. У ньому міститься інформація про людей, з якими були пов'язані терористи перед здійсненням атак. Називаються імена людей, які допомагали терористам зняти житло, відкрити банківські рахунки, а також брати уроки управління літаками.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Влада
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.73

Євро (€)

31.62

Російський рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Україні
3 869 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти