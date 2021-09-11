"Атаки 9/11 назавжди змінили світ": Зеленський висловив співчуття американському народу

У 2001 році члени терористичної організації "Аль-Каїда" захопили чотири пасажирські лайнери

20 років тому через терористичні акти загинули майже 3 тис. осіб / Фото: Сьогодні, REUTERS

Президент України Володимир Зеленський в суботу, 11 вересня, вшанував пам'ять загиблих в найбільшій терористичній атаці в історії США, в результаті якої загинули 2 977 осіб.

У Twitter він висловив співчуття народу США.

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"20 років тому жахливі атаки 9/11 назавжди змінили світ. Сьогодні ми разом з американським народом згадуємо жертв цієї трагедії. Тероризму немає виправдання, маємо й надалі спільно протидіяти йому. Ми залишаємося пліч-о-пліч зі США у цій боротьбі", – написав Зеленський.

Президент США Джо Байден водночас вшанував пам'ять американців, які відреагували на атаки.

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"Ми шануємо усіх тих, хто ризикнув і віддав свої життя за лічені хвилини, години, місяці і роки після цього", – сказав Байден.

Американський лідер закликав американців до єдності.

Що відомо про теракт 9/11

Серія з чотирьох координованих терористичних актів-самогубств сталася 11 вересня 2011 року. Терористи захопили чотири рейсові пасажирські авіалайнери.

Загарбники направили два лайнера в вежі Всесвітнього торгового центру, розташовані в південній частині Манхеттена в Нью-Йорку. Вони врізалися у вежі, після чого ті обрушилися і викликали руйнування прилеглих будівель. Третій літак був спрямований у будівлю Пентагону.

Пасажири і команда четвертого авіалайнера хотіли перешкодити терористам, однак літак впав в поле в штаті Пенсільванія.

Нагадаємо, в 2016 році влада США оприлюднила раніше засекречений розділ звіту Конгресу про теракти 11 вересня 2001 року. У ньому міститься інформація про людей, з якими були пов'язані терористи перед здійсненням атак. Називаються імена людей, які допомагали терористам зняти житло, відкрити банківські рахунки, а також брати уроки управління літаками.