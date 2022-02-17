Арсений Яценюк: Состоялась одна из самых больших миротворческих операций столетия

Этот кризис сделал нас всех сильнее, подчеркнул политик

Фото: nfront.org.ua

"То, что сейчас произошло, – это одна из самых больших миротворческих операций столетия. Это миротворческая операция нового типа. США стали флагманом, объединили всех партнеров – и в ЕС, и в НАТО, и предотвратили эскалацию и войну, которая организовывалась и к которой уже был готов президент Путин", – подчеркнул глава Киевского форума безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КБФ 16 февраля.

Путин не ожидал такого ответа, подчеркнул Арсений Яценюк: "Он не ожидал, что Запад будет настолько объединенным. Что Запад сомкнет ряды и поддержит Украину, что Запад не пойдет ни на какие уступки и будет бороться за Украину, предоставлять летальное оружие, будет готов вводить санкции. Что Запад будет совершенно четким в своем единстве".

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"Изначально его (Путина) идея заключалась в том, чтобы либо напасть на Украину, либо запугать Украину и Запад и в результате получить не только уступки, а вообще капитуляцию. Но он не получил этого и никогда не получит", – подчеркнул он.

В то же время, подчеркнул глава КБФ, ситуация не решена: "Совершенно понятно, что Путин будет пытаться начать новую или открытую или тайную операцию и против Украины, и против Запада".

"Запад и Украина должны разработать новый план действий в случае чрезвычайных ситуаций. Поскольку Путин будет давить дальше. И в этом плане мы должны осознавать, что его цель – захватить всю Украину и взорвать Запад. Его конечная цель – давить на Запад, чтобы выбить определенные уступки", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что перспектива НАТО для Украины имеет ключевое значение: "Мы понимаем, что это решение, которое должно решаться не в краткосрочной перспективе, а в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Но прежде мы должны больше интегрировать Украину в структуры НАТО, сделать наше войско более стойким".

Что касается Минских договоренностей, подчеркнул глава КБФ, их толкование Путиным "равно капитуляции Украины": "Мы должны настаивать исключительно на нашем совместном прочтении Минских договоренностей. А именно – что Россия должна вывести свои войска из Украины, Украина должна возобновить контроль над границей, вернуть контроль над Донецком и Луганском, и только после этого Украина сможет провести действительно открытые и честные выборы".

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