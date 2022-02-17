Арсеній Яценюк: Відбулася одна з найбільших миротворчих операцій сторіччя

Ця криза зробила нас усіх сильнішими, підкреслив політик

"Те, що зараз відбулося, – це одна з найбільших миротворчих операцій сторіччя. Це миротворча операція нового типу. США стали флагманом, об’єднали всіх партнерів – і в ЄС, і в НАТО, і запобігли ескалації і війні, яка організовувалася і до якої вже був готовий президент Путін", – підкреслив голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України в 2014-2016 роках Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ 16 лютого.

Путін не очікував такої відповіді, наголосив Арсеній Яценюк: "Він не очікував, що Захід буде настільки об’єднаним. Що Захід зімкне ряди і підтримає Україну, що Захід не піде на жодні поступки і буде боротися за Україну, надавати летальну зброю, буде готовий запроваджувати санкції. Що Захід буде абсолютно чітким у своїй єдності".

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"Початково його (Путіна) ідея полягала в тому, щоби або напасти на Україну, або ж залякати Україну і Захід і в результаті отримати не лише поступки, а взагалі капітуляцію. Але він не отримав цього і ніколи не отримає", – підкреслив він.

Водночас, підкреслив голова КБФ, ситуація не вирішена: "Абсолютно зрозуміло, що Путін буде намагатися розпочати нову, чи відкриту, чи таємну операцію і проти України, і проти Заходу".

"Захід і Україна мають розробити новий план дій в разі надзвичайних ситуацій. Оскільки Путін буде тиснути далі. І в цьому плані ми маємо усвідомлювати, що його мета – це захопити всю Україну та підірвати Захід. Його кінцева мета – тиснути на Захід, щоб вибити певні поступки", – наголосив він.

Арсеній Яценюк наголосив, що перспектива НАТО для України має ключове значення: "Ми розуміємо, що це рішення, яке має вирішуватися не в короткій перспективі, а в середньостроковій чи довгостроковій перспективі. Але до того ми повинні більше інтегрувати Україну в структури НАТО, зробити наше військо більш стійким".

Що стосується Мінських домовленостей, підкреслив голова КБФ, їх тлумачення Путіним "дорівнює капітуляції України": "Ми маємо наполягати виключно на нашому спільному прочитанні Мінських домовленостей. А саме – що Росія має вивести свої війська з України, Україна має відновити контроль над кордоном, повернути контроль над Донецьком і Луганськом, і тільки після цього Україна зможе провести дійсно відкриті й чесні вибори".

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