Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Рінат Ахметов у Маріуполі Рінат Ахметов у Маріуполі Перша медаль на Олімпіаді Перша медаль на Олімпіаді 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Лідери

Арсеній Яценюк: Відбулася одна з найбільших миротворчих операцій сторіччя

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 лютого, 09:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ця криза зробила нас усіх сильнішими, підкреслив політик

"Те, що зараз відбулося, – це одна з найбільших миротворчих операцій сторіччя. Це миротворча операція нового типу. США стали флагманом, об’єднали всіх партнерів – і в ЄС, і в НАТО, і запобігли ескалації і війні, яка організовувалася і до якої вже був готовий президент Путін", – підкреслив голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України в 2014-2016 роках Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ 16 лютого.

Путін не очікував такої відповіді, наголосив Арсеній Яценюк: "Він не очікував, що Захід буде настільки об’єднаним. Що Захід зімкне ряди і підтримає Україну, що Захід не піде на жодні поступки і буде боротися за Україну, надавати летальну зброю, буде готовий запроваджувати санкції. Що Захід буде абсолютно чітким у своїй єдності".

Реклама

"Початково його (Путіна) ідея полягала в тому, щоби або напасти на Україну, або ж залякати Україну і Захід і в результаті отримати не лише поступки, а взагалі капітуляцію. Але він не отримав цього і ніколи не отримає", – підкреслив він.

Водночас, підкреслив голова КБФ, ситуація не вирішена: "Абсолютно зрозуміло, що Путін буде намагатися розпочати нову, чи відкриту, чи таємну операцію і проти України, і проти Заходу".

"Захід і Україна мають розробити новий план дій в разі надзвичайних ситуацій. Оскільки Путін буде тиснути далі. І в цьому плані ми маємо усвідомлювати, що його мета – це захопити всю Україну та підірвати Захід. Його кінцева мета – тиснути на Захід, щоб вибити певні поступки", – наголосив він.

Арсеній Яценюк наголосив, що перспектива НАТО для України має ключове значення: "Ми розуміємо, що це рішення, яке має вирішуватися не в короткій перспективі, а в середньостроковій чи довгостроковій перспективі. Але до того ми повинні більше інтегрувати Україну в структури НАТО, зробити наше військо більш стійким".

Що стосується Мінських домовленостей, підкреслив голова КБФ, їх тлумачення Путіним "дорівнює капітуляції України": "Ми маємо наполягати виключно на нашому спільному прочитанні Мінських домовленостей. А саме – що Росія має вивести свої війська з України, Україна має відновити контроль над кордоном, повернути контроль над Донецьком і Луганськом, і тільки після цього Україна зможе провести дійсно відкриті й чесні вибори".

Реклама

"Ми повинні триматися разом. Ми маємо робити висновки з того, що сталося. Переконаний, що ця криза зробила нас усіх сильнішими", – сказав Арсеній Яценюк.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько Шоу маріонеток. Як Росія торгує визнанням "ЛДНР" і чи потрібний Путіну Донбас Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Перший документ за два роки, прямі переговори та рішення покінчити з Мінськом – підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Крутий розворот або прийом ворога: як варто сприймати слова Пристайка про відмову від НАТО Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування КМІС, 5 - 13 лютого 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,1%
2
Порошенко Порошенко
21,8%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
8,3%
5
Разумков Разумков
7,2%
6
Мураєв Мураєв
6,5%
7
Смешко Смешко
6,1%
Опитування КМІC, 5 - 13 лютого 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
22,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,5%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,1%
5
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,2%
6
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
5,8%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
5,1%
Doodle Сьогодні
17 лютого. Джордано Бруно. Цього дня 422 роки тому у Римі за вироком інквізиції спалили на багатті видатного мислителя епохи Відродження...
Історія дня - за хвилину
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.09

Російський рубль (₽)

0.3744

Євро (€)

31.93

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

223 883

захворіло за тиждень в Україні

-10%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти