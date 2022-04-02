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Арсений Яценюк: Путин перешел к плану "Б"

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2 апреля, 13:39
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Президент России попробует воплотить другую схему, так как первая на войне против Украины провалилась
Яценюк рассказал о планах Путина
Яценюк рассказал о планах Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты не смогли провести блицкриг по захвату Украины и ее столице. Из-за этого президент РФ Владимир Путин перешел к плану "Б" в войне против нашей страны.

Об этом премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк сообщил в интервью CNN.

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Яценюк уточнил, этот план имеет конечный срок – 9 мая.

"СССР и Россия отмечают день победы 9 мая. Это большой политический праздник для РФ. И это база путинской нацистской политики. Это удивительно – праздновать победу над нацизмом одновременно внедряя путинскую политику нацизма. Думаю, нас ждет очень тяжелый месяц", - сказал он.

Экс-премьер отметил, что РФ начала перегруппировать свою армию. Она может дать Путину шанс захватить небольшую часть территории на востоке.

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"Но я хочу четко сказать – мы не отдадим ни одного клочка нашей земли агрессору. Поэтому мы обращаемся к США, Группе семи и всему миру помочь Украине победить в этой борьбе", – заявил Яценюк.

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