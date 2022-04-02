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Арсеній Яценюк: Путін перейшов до плану "Б"

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2 квітня, 13:39
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Яценюк розповів про плани Путіна
Яценюк розповів про плани Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти не змогли провести бліцкриг із захоплення України та її столиці. Через це президент РФ Володимир Путін перейшов до плану "Б" у війні проти нашої країни.

Про це прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк повідомив в інтерв'ю CNN.

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Яценюк уточнив, що цей план має кінцевий термін – 9 травня.

"СРСР і Росія святкують день перемоги 9 травня. Це велике політичне свято для РФ. І це основа путінської нацистської політики. Це дивно – святкувати перемогу над нацизмом одночасно впроваджуючи путінську політику нацизму. Гадаю, на нас чекає дуже важкий місяць", – сказав він.

Експрем'єр зазначив, що РФ почала перегруповувати свою армію. Вона може надати Путіну шанс захопити невелику частину території на сході.

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"Але я хочу чітко сказати – ми не віддамо жодного клаптика нашої землі агресору. Тому ми звертаємося до США, Групи семи та всього світу допомогти Україні перемогти у цій боротьбі", – заявив Яценюк.

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