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Арсений Яценюк – президенту Макрону: Война идет в Европе, потому что Украина – это европейская страна

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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13 марта, 09:53
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Яценюк призвал президента Франции не имитировать хорошие отношения с Россией
Яценюк считает, что президент Макрон должен заявить о помощи Украине /Фото: AFP, коллаж: "Сегодня"
Яценюк считает, что президент Макрон должен заявить о помощи Украине /Фото: AFP, коллаж: "Сегодня"

Президент Макрон должен заявить, что будет помогать Украине и не будет искать какие-либо способы проимитировать хорошие отношения с Россией, подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в эфире канала "Эспрессо" 12 марта.

Арсений Яценюк отметил, что не склонен сейчас критиковать наших западных союзников, ведь то, что произошло за последние две недели, "вообще беспрецедентно":

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В первую очередь для Соединенных Штатов, потому что США возглавили фронт борьбы против нацистского преступника Путина. Но также и по отношению к Европейскому Союзу. Ведь в ЕС было очень сложно найти единство. Но это единство начали находить".

Например, Германия вообще изменила свою десятилетнюю политику по поводу отказа от поставки оружия и приняла решение поставлять оружие Украине. Также, напомнил он, изменилось решение по отношению к "Северному потоку-2".

В то же время, подчеркнул он, сейчас специфическая ситуация относительно французских партнеров. Арсений Яценюк напомнил, что президент Франции после встреч стран – членов ЕС сказал, что "войны в Европе нет". "Я понимаю, что у него предвыборная кампания, но я не понимаю, как так можно говорить", – отметил Яценюк.

"Господин президент Макрон, война в Европе, потому что Украина – это европейская страна", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк напомнил, что президент Франции пытался найти какой-то диалог с Путиным и общался с ним десятки раз: "Ну, если президент Макрон не отдает себе отчет, что Путин его использовал, – пусть посоветуется там со своими советниками".

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Более того, он должен честно на весь мир и на всю Европу заявить: "У нас война в Европе, потому что Украина – это европейская страна, и мы, как французы, и я, как президент Франции, буду помогать Украине и не буду искать какие-либо способы проимитировать хорошие отношения с Россией", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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