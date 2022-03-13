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Арсеній Яценюк – президенту Макрону: Війна іде в Європі, тому що Україна – це європейська країна

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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13 березня, 09:53
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Яценюк закликав президента Франції не імітувати хороші стосунки з Росією
Яценюк вважає, що президент Макрон має заявити про допомогу Україні /Фото: AFP, колаж: "Сегодня"
Яценюк вважає, що президент Макрон має заявити про допомогу Україні /Фото: AFP, колаж: "Сегодня"

Президент Макрон має заявити, що буде допомагати Україні і не шукатиме будь-які способи проімітувати хороші стосунки з Росією, наголосив прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в ефірі каналу "Еспресо" 12 березня.

Арсеній Яценюк зазначив, що не схильний зараз критикувати наших західних союзників, адже те, що відбулося за останні два тижні, "взагалі є безпрецедентним":

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"У першу чергу для Сполучених Штатів, тому що США очолили фронт боротьби проти нацистського злочинця Путіна. Але так само і по відношенню до Європейського Союзу. Адже в ЄС було дуже складно знайти єдність. Але цю єдність почали знаходити".

Наприклад, Німеччина взагалі змінила свою десятилітню політику щодо відмови від постачання зброї і прийняла рішення постачати зброю Україні. Так само, нагадав він, змінилося рішення по відношенню до "Північного потоку-2".

Водночас, підкреслив він, зараз "специфічна ситуація" щодо французьких партнерів. Арсеній Яценюк нагадав, що президент Франції після зустріч країн – членів ЄС сказав, що "війни в Європі немає". "Я розумію, що в нього виборча кампанія, але я не розумію, як так можна говорити", - зазначив Яценюк.

"Пане президент Макрон, війна в Європі, тому що Україна – це європейська країна", – наголосив він.

Арсеній Яценюк нагадав, що президент Франції намагався знайти якийсь діалог із Путіним і спілкувався з ним десятки разів: "Ну, якщо президент Макрон не усвідомлює, що Путін його використовував, – хай порадиться там зі своїми радниками".

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"Більш того, він повинен чесно на весь світ і на всю Європу заявити: "У нас війна в Європі, тому що Україна – це європейська країна, і ми, як французи, і я, як президент Франції, буду допомагати Україні і не буду шукати будь-які способи проімітувати хороші стосунки з Росією", – підкреслив Арсеній Яценюк.

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