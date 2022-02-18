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Арсений Яценюк: Президент должен инициировать Саммит союзников

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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18 февраля, 10:45
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Украина не может превратиться в молчаливый объект большого исторического противостояния, подчеркнул политик
Фото: nfront.org.ua
Фото: nfront.org.ua

"Именно сейчас – время для масштабных инициатив Украины. Война против нас продолжается, и руководство государства должно сделать все, чтобы не превратить нашу страну в молчаливый объект большого исторического противостояния", – отметил премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в сообщении на Facebook.

Президент США Джозеф Байден намерен обсудить ситуацию вокруг Украины с лидерами ЕС и НАТО, отметил Арсений Яценюк.

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Он напомнил, что не раз призывал Владимира Зеленского стать инициатором Саммита союзников.

Арсений Яценюк подчеркнул, что перед нами два главных вопроса. В первую очередь – как отвести нынешнюю российскую угрозу и обеспечить эффективное долговременное сдерживание России. "Во-вторых, как не остаться серой буферной зоной между Россией и Западом без реальных шансов на членство в НАТО и ЕС".

Именно эти темы должен сегодня поднимать президент Украины, подчеркнул Арсений Яценюк.

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