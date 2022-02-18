Арсеній Яценюк: Президент повинен ініціювати Саміт союзників

Україна не може перетворитися на мовчазний об’єкт великого історичного протистояння, підкреслив політик

Фото: nfront.org.ua

"Саме зараз – час для масштабних ініціатив України. Війна проти нас триває, і керівництво держави має зробити все, щоб не перетворити нашу країну на мовчазний об’єкт великого історичного протистояння", - наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк у дописі на Facebook.

Президент США Джозеф Байден планує обговорити ситуацію навколо України з лідерами ЄС і НАТО, зазначив Арсеній Яценюк.

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Він нагадав, що не раз закликав Володимира Зеленського стати ініціатором Саміту союзників.

Арсеній Яценюк підкреслив, що перед нами два головні питання. Насамперед – як відвернути нинішню російську загрозу і забезпечити ефективне довготривале стримування Росії. "По-друге, як не залишитися "сірою буферною зоною" між Росією і Заходом без реальних шансів на членство в НАТО і ЄС".

Саме ці теми повинен сьогодні порушувати президент України, наголосив Арсеній Яценюк.