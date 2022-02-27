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Арсений Яценюк: Отключение России от SWIFT и заморозка активов Центробанка должны привести к остановке финансового оборота врага

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27 февраля, 17:12
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Отключить Россию от SWIFT нужно как можно скорее, подчеркнул Арсений Яценюк, отвечая британскому LBC
Арсений Яценюк. Фото: пресс-служба Народного фронта
Арсений Яценюк. Фото: пресс-служба Народного фронта

"Решение отрезать ряд российских банков и финансовый сектор от SWIFT до сих пор не вступило в силу. Хочу четко сказать – это должно происходить быстро. Как можно быстрее", – заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, председатель Киевского форума безопасности Арсений Яценюк.

Он также назвал мощнейшим шагом заморозку активов российского Центрального банка.

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"Это будет очень мощный шаг, который точно сдержит путинскую Россию. Мы понимаем, что армии наших союзников нет в Украине, наши солдаты сражаются нашим оружием. Но что нам точно необходимо – это не просто сдерживание, а остановка финансового оборота врага", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос о действиях президента Зеленского в сложившейся ситуации, Арсений Яценюк сказал: "Я уважаю то, как он действует. Наивысшее уважение нашим войскам, украинским женщинам и мужчинам в униформе".

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