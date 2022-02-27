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Арсеній Яценюк: Відключення Росії від SWIFT та заморозка активів Центробанку має призвести до зупинки фінансового обігу ворога

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МаленькийСереднійВеликий
27 лютого, 17:12
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Відключити Росію від SWIFT потрібно якнайшвидше, підкреслив Арсеній Яценюк, відповідаючи британському LBC
Арсеній Яценюк. Фото: прес-служба Народного фронту
Арсеній Яценюк. Фото: прес-служба Народного фронту

"Рішення відрізати низку російських банків і фінансовий сектор від SWIFT досі не набуло чинності. Хочу чітко сказати – це має відбуватися швидко. Якомога швидше", – заявив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк.

Він також назвав дуже потужним кроком заморозку активів російського Центрального банку.

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"Це буде дуже потужний крок, який точно стримає путінську Росію. Ми розуміємо, що армії наших союзників немає в України, наші солдати борються нашою зброєю. Але що нам точно необхідно – це не просто стримування, а зупинка фінансового обігу ворога", - наголосив Арсеній Яценюк.

Відповідаючи на запитання щодо дій президента Зеленського в нинішній ситуації, Арсеній Яценюк сказав: "Я поважаю те, як від діє. Найвища повага нашим військам, українським жінкам і чоловікам в уніформі".

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