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Арсений Яценюк: Опция бесполетной зоны должна быть на повестке дня НАТО

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4 марта, 10:20
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Арсений Яценюк на встрече CFR призвал усилить международную помощь Украине
Арсений Яценюк. Фото: nfront.org.ua
Арсений Яценюк. Фото: nfront.org.ua

"Есть разные мнения о том, вводить ли над Украиной бесполетную зону. Понимаю, что это решение – сложное. Но чтобы защитить мирных жителей и избежать смертей, чтобы помочь украинским военным защищать страну, опция бесполетной зоны должна быть на повестке дня НАТО", – подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, председатель Киевского форума безопасности Арсений Яценюк во время онлайн-встречи Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, США).

Арсений Яценюк подчеркнул, что в первую очередь Украине нужны поставки летального оружия:

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"Сейчас снабжение началось. Мы не знаем конкретных цифр, но СМИ говорят, что поставки есть. Нам нужны истребители, зенитные комплексы, ракеты "земля-воздух" и "земля-земля". Это то, о чем уже просила украинская армия.

Глава КБФ также обратился к странам свободного мира "ежедневно усиливать санкции": "Путин и его окружение должны понять, что Россия не будет платить, а уже сейчас платит очень высокую цену за вторжение в Украину. Россияне должны понять, что их безумный президент Путин поставил их в ужасающие экономические и финансовые условия".

"Против России должна быть развязана финансовая, экономическая и политическая война", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк также подчеркнул, что полный запрет российских энергопродуктов должен быть "первоочередной опцией для западного мира":

"США справится с этим с легкостью. Есть определенные проблемы в отношении ЕС, но они временные, ведь сейчас 3 марта, а не 3 января. ЕС может позволить себе избавиться от российского газа. И это в национальных и бизнес-интересах ЕС и США. За прошлый год российский энергетический сектор получил $235 млрд. Он взял эти деньги, модернизировал армию и вторгся в Украину".

Он также подчеркнул, что для Украины необходим "план Маршалла со стороны всего свободного мира": "Здесь речь не идет о 10 миллиардах долларов. Посмотрите на эту катастрофу, которую российская армия уже вызвала в Украине. Это сотни миллиардов долларов. Эта платформа должна быть создана. Мир должен сказать, что они никогда не оставят Украину, помогут Украине отстроиться и восстановиться" .

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