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Арсеній Яценюк: Опція безпольотної зони повинна бути на порядку денному НАТО

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4 березня, 10:20
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Арсеній Яценюк на зустрічі CFR закликав посилити міжнародну допомогу Україні
Арсеній Яценюк. Фото: nfront.org.ua
Арсеній Яценюк. Фото: nfront.org.ua

"Є різні думки про те, чи вводити над Україною безпольотну зону. Розумію, що це рішення – складне. Але щоб захистити мирних жителів і уникнути смертей, щоб допомогти українським військовим захищати країну, опція безпольотної зони має бути на порядку денному НАТО", - наголосив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час онлайн-зустрічі Ради з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations, США).

Арсеній Яценюк підкреслив, що насамперед Україні потрібне постачання летальної зброї:

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"Зараз постачання розпочалося. Ми не знаємо конкретних цифр, але медіа каже, що поставки є. Нам потрібні винищувачі, зенітні комплекси, ракети "земля-повітря" та "земля-земля". Це те, про що вже просила українська армія".

Голова КБФ також звернувся до країн вільного світу "щодня посилювати санкції": "Путін та його оточення мають зрозуміти, що Росія не буде платити, а вже зараз платить дуже високу ціну за вторгнення в Україну. Росіяни мають зрозуміти, що їх безумний президент Путін поставив їх у жахливі економічні та фінансові умови".

"Проти Росії має бути розв’язана фінансова, економічна та політична війна", – підкреслив він.

Арсеній Яценюк також наголосив, що повна заборона російських енергопродуктів також має бути "першочерговою опцією для західного світу":

"США справиться з цим із легкістю. Є певні проблеми щодо ЄС, але вони тимчасові, адже зараз 3 березня, а не 3 січня. ЄС може дозволити собі позбутися російського газу. І це у національних і бізнес-інтересах ЄС та США. За минулий рік російський енергетичний сектор отримав 235 мільярдів доларів. Він взяв ці гроші, модернізував армію і вторгся в Україну".

Він також наголосив, що для України потрібен "план Маршалла з боку всього вільного світу": "Тут не йдеться про 10 мільярдів доларів. Погляньте на цю катастрофу, яку російська армія вже спричинила в Україні. Це сотні мільярдів доларів. Ця платформа має бути створена. Світ має сказати, що вони ніколи не покинуть Україну, допоможуть Україні відбудуватися і відновитися".

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