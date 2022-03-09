Арсений Яценюк обратился к народу Беларуси: Вы не можете иметь украинскую кровь на ваших руках

Арсений Яценюк в эфире белорусской службы Радио Свобода обратился к народу Беларуси: "Ваши сыновья и дочери, которые служат в белорусской армии, еще могут отказаться от того, чтобы на их руках была кровь".
Арсений Яценюк подчеркнул, что белорусы должны отказываться воевать против Украины:
"Это реально. И это каждый белорус должен понять – что вы не можете иметь украинскую кровь на ваших руках".
"Как бы вам там ни было тяжело, отказывайтесь от преступных приказов, не идите воевать против Украины. И довершите то, что вы начали два года назад", – подчеркнул он.
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Он также напомнил, что Украина пригласила всех, кто готов защищать Украину с оружием в руках: "Я уже видел сообщение, что несколько сот белорусов вызвались принять участие в борьбе за независимость Украины".
"Каждый на своем месте может помочь Украине устоять в этой священной войне за нашу свободу", – подчеркнул Арсений Яценюк.