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Арсений Яценюк обратился к народу Беларуси: Вы не можете иметь украинскую кровь на ваших руках

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9 марта, 17:07
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Яценюк призвал белорусов отказываться воевать против Украины
Арсений Яценюк / Фото: Скриншот белорусская служба Радио Свобода
Арсений Яценюк / Фото: Скриншот белорусская служба Радио Свобода

Арсений Яценюк в эфире белорусской службы Радио Свобода обратился к народу Беларуси: "Ваши сыновья и дочери, которые служат в белорусской армии, еще могут отказаться от того, чтобы на их руках была кровь".

Арсений Яценюк подчеркнул, что белорусы должны отказываться воевать против Украины:

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"Это реально. И это каждый белорус должен понять – что вы не можете иметь украинскую кровь на ваших руках".

"Как бы вам там ни было тяжело, отказывайтесь от преступных приказов, не идите воевать против Украины. И довершите то, что вы начали два года назад", – подчеркнул он.

Он также напомнил, что Украина пригласила всех, кто готов защищать Украину с оружием в руках: "Я уже видел сообщение, что несколько сот белорусов вызвались принять участие в борьбе за независимость Украины".

"Каждый на своем месте может помочь Украине устоять в этой священной войне за нашу свободу", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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