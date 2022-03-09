Арсеній Яценюк звернувся до народу Білорусі: Ви не можете мати українську кров на ваших руках

Яценюк закликав білорусів відмовлятися воювати проти України

Арсеній Яценюк / Фото: Скріншот білоруська служба Радіо Свобода

Арсеній Яценюк в ефірі білоруської служби Радіо Свобода звернувся до народу Білорусі: "Ваші сини і доньки, які служать в білоруській армії, ще мають можливість відмовитися від того, щоб на їхніх руках була кров".

Арсеній Яценюк наголосив, що білоруси повинні відмовлятися воювати проти України:

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"Це реально. І це кожен білорус повинен усвідомити – що ви не можете мати українську кров на ваших руках".

"Як би вам там не було тяжко, відмовляйтеся від злочинних наказів, не йдіть воювати проти України. І довершіть те, що ви розпочали два роки тому", – наголосив він.

Він також нагадав, що Україна запросила всіх, хто готовий захищати Україну зі зброєю в руках: "Я вже бачив повідомлення, що декілька сот білорусів зголосилися взяти участь у боротьбі за незалежність України".