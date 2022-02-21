Арсений Яценюк: На решение Путина о признании "ЛНР" и "ДНР" должна быть немедленная реакция Запада и введение санкций

Это еще одно международное преступление Путина, еще одна аннексия украинской территории, подчеркнул Арсений Яценюк

Признание так называемой независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" – это еще одно международное преступление Путина против украинского государства. Такие решения Путина требуют уже сейчас немедленной реакции Запада по введению новых санкций, подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в программе "Неделя с Марией Гурской" на телеканале "Эспрессо".

"По факту – это еще одна юридическая аннексия украинской территории", – подчеркнул он.

"Этим Путин вышел из Минских соглашений, которые он же подписывал. Этим Путин признал, что именно он является стороной конфликта, именно он является той стороной, которая захватила украинскую территорию, а не так называемые "ЛНР", "ДНР" или какие-то там сепаратисты. Он лично", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Реклама

Это еще одно международное преступление. И фактически следующим решением Путин введет войска. Либо свои, или, скорее всего, он прикроется и введет войска ОДКБ", – подчеркнул он.

Он подчеркнул, что президент Зеленский должен безотлагательно созвать Совбез, а завтра – безотлагательно созвать заседание Верховной Рады, в котором принять участие: "Должны быть приняты все международно-правовые решения украинской власти о непризнании так называемой независимости".

Также, по мнению Арсения Яценюка, Зеленский должен обратиться к членам Большой так называемой пятерки в Совете Безопасности ООН, созвать безотлагательное заседание Совета Безопасности ООН по поводу нарушения Россией устава Организации Объединенных Наций.

"Зеленский должен просить наших западных партнеров о введении санкций против Путина за нарушение международного права и за то, что Путин фактически своим решением узаконивает украденную у Украины территорию", – подчеркнул Арсений Яценюк.