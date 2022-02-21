Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🔴 Обострение в ООС 🚨 Эвакуация с Донбасса в Россию 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Арсений Яценюк: На решение Путина о признании "ЛНР" и "ДНР" должна быть немедленная реакция Запада и введение санкций

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 февраля, 19:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Это еще одно международное преступление Путина, еще одна аннексия украинской территории, подчеркнул Арсений Яценюк

Признание так называемой независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" – это еще одно международное преступление Путина против украинского государства. Такие решения Путина требуют уже сейчас немедленной реакции Запада по введению новых санкций, подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в программе "Неделя с Марией Гурской" на телеканале "Эспрессо".

"По факту – это еще одна юридическая аннексия украинской территории", – подчеркнул он.

"Этим Путин вышел из Минских соглашений, которые он же подписывал. Этим Путин признал, что именно он является стороной конфликта, именно он является той стороной, которая захватила украинскую территорию, а не так называемые "ЛНР", "ДНР" или какие-то там сепаратисты. Он лично", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Реклама

Это еще одно международное преступление. И фактически следующим решением Путин введет войска. Либо свои, или, скорее всего, он прикроется и введет войска ОДКБ", – подчеркнул он.

Он подчеркнул, что президент Зеленский должен безотлагательно созвать Совбез, а завтра – безотлагательно созвать заседание Верховной Рады, в котором принять участие: "Должны быть приняты все международно-правовые решения украинской власти о непризнании так называемой независимости".

Также, по мнению Арсения Яценюка, Зеленский должен обратиться к членам Большой так называемой пятерки в Совете Безопасности ООН, созвать безотлагательное заседание Совета Безопасности ООН по поводу нарушения Россией устава Организации Объединенных Наций.

"Зеленский должен просить наших западных партнеров о введении санкций против Путина за нарушение международного права и за то, что Путин фактически своим решением узаконивает украденную у Украины территорию", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько Оценки и прогнозы. Сколько времени нужно Украине, чтобы нарастить ядерные мускулы против агрессии Путина? Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов The Guardian: Захват портов и расширение "республик" вместо вторжения – новый план Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Крутой разворот или уловка для врага: как следует воспринимать слова Пристайко об отказе от НАТО Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос SOCIS, 11-16 февраля 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,7%
2
Порошенко Порошенко
21,9%
3
Тимошенко Тимошенко
9,3%
4
Бойко Бойко
8,5%
5
Разумков Разумков
8,2%
6
Мураев Мураев
7,7%
7
Смешко Смешко
7,4%
ОПРОС КМИС, 5 - 13 ФЕВРАЛЯ 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
23,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,2%
3
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,7%
4
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
10,0%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,5%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,1%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,3%
Doodle Сегодня
21 февраля. Эдвин Ленд. В этот день 75 лет назад основатель корпорации "Поляроид" продемонстрировал Американскому Оптическому обществу первый в мире мгновенный фотоаппарат…
История дня - за минуту
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.34

Российский рубль (₽)

0.3738

Евро (€)

32.2

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

191 640

заболело за неделю в Украине

-19%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять