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Арсеній Яценюк: Рішення Путіна про визнання "ЛНР" та "ДНР" потребує негайної реакції Заходу і запровадження санкцій

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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21 лютого, 19:18
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Це ще один міжнародний злочин Путіна, ще одна анексія української території, наголосив Арсеній Яценюк

Визнання так званої незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР" – це ще один міжнародний злочин Путіна проти української держави. Такі рішення Путіна потребують вже і зараз негайної реакції Заходу по запровадженню нових санкцій, підкреслив прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк у програмі "Тиждень з Марією Гурською" на телеканалі "Еспресо".

"По факту – це ще одна юридична анексія української території", – наголосив він.

"Цим Путін вийшов з Мінських угод, які він же й підписував. Цим Путін визнав, що саме він є стороною конфлікту, саме він є тією стороною, яка загарбала українську територію, а не якісь так звані "ЛНР", "ДНР" чи якісь там сепаратисти. Він особисто", – підкреслив Арсеній Яценюк.

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"Це ще один міжнародний злочин. І фактично наступним рішенням Путін введе туди війська. Або свої, або, скоріш за все, він прикриється і введе війська ОДКБ", – наголосив він.

Він наголосив, що президент Зеленський повинен невідкладно скликати Радбез, а завтра – невідкладно скликати засідання Верховної Ради, в якому прийняти участь: "Повинні бути прийняті всі міжнародно-правові рішення української влади про невизнання так званої незалежності".

Також, на переконання Арсенія Яценюка, Зеленський повинен звернутися до членів Великої так званої п’ятірки у Раді Безпеки ООН, скликати невідкладне засідання Ради Безпеки ООН з приводу порушення Росією статуту Організації Об’єднаних Націй.

"Зеленський повинен просити наших західних партнерів про запровадження санкцій проти Путіна за порушення міжнародного права і за те, що Путін фактично своїм рішенням узаконює вкрадену в України територію", – підкреслив Арсеній Яценюк.

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