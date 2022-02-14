Арсений Яценюк на BBC: Если Путин хочет остаться в истории как Адольф Гитлер – он сейчас к этому идет (видео)

"Единственная действенная гарантия безопасности Украины – это членство в НАТО", заявил политик

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"Путин должен понять, как он хочет остаться в мировой истории. Если он хочет остаться в истории как Адольф Гитлер – он сейчас к этому идет". – подчеркнул в интервью BBC премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос, не проходит ли уже сейчас время для дипломатии, Арсений Яценюк подчеркнул: "Все зависит от Путина. Хочет ли он реальной дипломатии, хочет ли развязать войну. Путин должен понять, как хочет остаться в мировой истории. Если он хочет остаться в истории как Адольф Гитлер, он сейчас на этом пути. Сегодня есть разные пути дипломатии. Я надеюсь, что мы по пути дипломатии Черчилля, а не Чемберлена".

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"Все делают свою работу. США и Великобритания проделали отличную работу, когда приняли решение поставлять летальное оружие Украине. Поддержать Украину не только на словах, но и настоящими действиями", – подчеркнул он.

В то же время в Германии и Франции, подчеркнул Арсений Яценюк, сейчас "определенная челночная дипломатия": "Они пытаются иметь диалог с Путиным. Я не верю в диалог с Путиным, если этот диалог не подкреплен очень сильной позицией как в экономическом, финансовом, так и в военном смысле".

Отвечая на вопрос о возможности компромисса по сроку вступления в НАТО, Арсений Яценюк отметил: