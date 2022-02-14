Арсеній Яценюк на BBC: Якщо Путін хоче залишитися в історії як Адольф Гітлер – він зараз до цього йде (відео)

"Єдина дієва гарантія безпеки України – це членство в НАТО", заявив політик

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"Путін має зрозуміти, як він хоче залишитися у світовій історії. Якщо він хоче залишитися в історії як Адольф Гітлер – він зараз до цього йде", - наголосив в інтерв’ю BBC прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк.

Відповідаючи на питання, чи не спливає уже зараз час для дипломатії, Арсеній Яценюк наголосив: "Усе залежить від Путіна. Чи хоче він реальної дипломатії, чи хоче розв’язати війну. Путін має зрозуміти, як він хоче залишитися у світовій історії. Якщо він хоче залишитися в історії як Адольф Гітлер – він зараз на цьому шляху. Сьогодні є різні шляхи дипломатії. Я сподіваюся, що ми на шляху дипломатії Черчилля, а не Чемберлена".

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"Усі роблять свою роботу. США та Велика Британія зробили чудову роботу, коли прийняли рішення постачати летальну зброю Україні. Підтримати Україну не лише на словах, а й справжніми діями", – наголосив він.

Натомість у Німеччини та Франції, підкреслив Арсеній Яценюк, зараз "певна човникова дипломатія": "Вони намагаються мати діалог із Путіним. Я не вірю в діалог із Путіним, якщо цей діалог не підкріплений дуже сильною позицією, як в економічному, фінансовому, так і військовому сенсі".

Відповідаючи на запитання щодо можливості компромісу щодо терміну вступу до НАТО, Арсеній Яценюк наголосив: